Вечером 7 февраля в Лос-Анджелесе прошел показ новой коллекции Tom Ford. В первую очередь скажем о гостях. 50-летняя Джей Ло решила не сбавлять градус сексуальности после «Суперкубка» и появилась в маленьком черном платье с внушительным декольте. Всегда находящийся рядом Алекс Родригез тоже облачился в черное. Будущие супруги выглядели счастливыми и расслабленными.
Один из самых богатых людей в мире, глава Amazon Джефф Безос, появился в компании своей возлюбленной Лорен Санчес. Пара продолжила тему тотал-блэк аутфитов, выбрав брючные костюмы. Впрочем, кожаные легинсы и выглядывающее нижнее белье Лорен несколько разбавили строгий образ. Уверены, эта пара обязательно появится на «Оскаре», и, возможно, Лорен будет одета в приглянувшееся ей на подиуме платье, которое демонстрировала Белла Хадид.
Белла и Джиджи, Кендалл Дженнер и другие модели дефилировали в полупрозрачных кружевных аутфитах, расшитых серебристыми пайетками. Образы дополняли серьги с окрашенными перьями, объемные и миниатюрные сумки. Гладкие прически с яркими заколками-цветами напомнили о старом Голливуде, которым на этот раз вдохновлялся мистер Форд.
Количество звезд на на шоу зашкаливало — показ можно смело назвать репетицией «Оскара». Кейт Хадсон, Рене Зеллвегер, Кайли Дженнер и многие другие селебы получили огромное удовольствие от увиденного. Теперь ждем их выхода 9 февраля.
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