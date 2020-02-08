Лорен Санчес, Джей Ло, Деми Мур, Рене Зеллвегер и другие селебы вдохновились «старым Голливудом» на показе Tom Ford

Том Форд отказался от участия в нью-йоркской Неделе моды и провел показ на противоположной стороне побережья. Дальновидный ход принес свои плоды — в преддверии «Оскара» звезды собрались в Лос-Анджелесе и обеспечили повышенную явку на фэшн-шоу.

8 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Алекс Родригез и Дженнифер Лопес

Вечером 7 февраля в Лос-Анджелесе прошел показ новой коллекции Tom Ford. В первую очередь скажем о гостях. 50-летняя Джей Ло решила не сбавлять градус сексуальности после «Суперкубка» и появилась в маленьком черном платье с внушительным декольте. Всегда находящийся рядом Алекс Родригез тоже облачился в черное. Будущие супруги выглядели счастливыми и расслабленными.

Лорен Санчес и Джефф Безос

Один из самых богатых людей в мире, глава Amazon Джефф Безос, появился в компании своей возлюбленной Лорен Санчес. Пара продолжила тему тотал-блэк аутфитов, выбрав брючные костюмы. Впрочем, кожаные легинсы и выглядывающее нижнее белье Лорен несколько разбавили строгий образ. Уверены, эта пара обязательно появится на «Оскаре», и, возможно, Лорен будет одета в приглянувшееся ей на подиуме платье, которое демонстрировала Белла Хадид.

Белла и Джиджи, Кендалл Дженнер и другие модели дефилировали в полупрозрачных кружевных аутфитах, расшитых серебристыми пайетками. Образы дополняли серьги с окрашенными перьями, объемные и миниатюрные сумки. Гладкие прически с яркими заколками-цветами напомнили о старом Голливуде, которым на этот раз вдохновлялся мистер Форд.

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Кейт Хадсон

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Количество звезд на на шоу зашкаливало — показ можно смело назвать репетицией «Оскара». Кейт Хадсон, Рене Зеллвегер, Кайли Дженнер и многие другие селебы получили огромное удовольствие от увиденного. Теперь ждем их выхода 9 февраля.

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Комментарии

6
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  • Тут все так мечтали, что Джефф Безос просит эту свою Лорен, которая такая плохая. А он вон, с ней по показам бегает и даже не думает бросать. Держатся за ручки как школьники=)
  • Лучше всего одета на мой вкус Крис Дженнер! Всё-таки минимализм-это сила! Рози так красива, одна из любимых моделей! Согласна, кроме них, еще много красивых людей.
  • Красивые тетки...смотрю на них и верю, что в полтос можно выглядеть секси
  • Лиза Боне, зрелище не для слабонервных.
  • Что-то, Джей Ло, здесь не айс. Видно очень возрастные изменения. А её "муж", вообще отталкивающая внешность.
  • Рози такая красивая, но везде с грустным взглядом.

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