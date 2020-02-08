Один из самых богатых людей в мире, глава Amazon Джефф Безос, появился в компании своей возлюбленной Лорен Санчес. Пара продолжила тему тотал-блэк аутфитов, выбрав брючные костюмы. Впрочем, кожаные легинсы и выглядывающее нижнее белье Лорен несколько разбавили строгий образ. Уверены, эта пара обязательно появится на «Оскаре», и, возможно, Лорен будет одета в приглянувшееся ей на подиуме платье, которое демонстрировала Белла Хадид.