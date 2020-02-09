Наталья Ветлицкая в мини-платье с откровенным декольте произвела фурор на Big Love Show 2020

8 февраля на сцене ВТБ Арены «Динамо» прошел грандиозный концерт Big Love Show 2020. Среди тех, кто порадовал зрителей своими выступлениями, были Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Наталья Ветлицкая и другие артисты.

Тимати

В 2020 году Love Radio празднует 20-летие. Отметить это событие были приглашены тысячи людей — на ежегодном концерте Big Love Show 2020. 8 февраля грандиозное шоу прошло на сцене ВТБ Арены «Динамо».

На столичном концерте выступили как известные артисты, так и фрешмены.

Хитами зрителей порадовали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Niletto, Елка, Ханна, Звонкий, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Тимати и многие другие.



Своим появлением на сцене всех присутствующих удивила... Наталья Ветлицкая. Организаторы не анонсировали ее выступление в Москве, и получился настоящий сюрприз!

Наталья Ветлицкая

55-летняя певица выбрала весьма откровенный наряд. Наталья сияла в блестящем мини-платье с глубоким декольте. Сексуальный образ завершали лаковые сапоги на шпильке и очки.

Многочасовое головокружительное шоу никого не оставило равнодушным. Масштабные декорации, уникальная графика, световые инсталляции, эксклюзивные номера и, конечно, любимые хиты.