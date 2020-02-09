За 24 часа до «Оскара»: Джей Ло, Наоми Уоттс, Скарлетт Йоханссон и другие звезды посетили Spirit Awards

Вечером 8 февраля в Санта-Монике отгремела 35-я церемония вручения наград, ориентированная на независимое кино. Spirit Awards всегда проводят в преддверии «Оскара», как бы противопоставляя свой выбор киноакадемии.



Рене Зеллвегер (в Dior) и Наоми Уоттс (в Chanel)

В этом году Independent Spirit Awards прошел за 24 часа до главного кинособытия года — «Оскара». Церемония вручения наград независимому кино дает альтернативный взгляд на кинематограф и поддерживает начинающих режиссеров.

Дженнифер Лопес (в Valentino)

На церемонии собралось множество звездных гостей. Селебы приберегли свои самые яркие наряды для «Оскара», но все же на ковровой дорожке было, на что обратить внимание. Рене Зелвеггер в кутюрном Dior выглядела как всегда элегантно, а вот Скарлетт Йоханссон решила немного поэкспериментировать.

Скарлетт Йоханссон (в Balmain)

Актриса вышла в свет в монохромном наряде Balmain. Расшитое пайетками платье и отворот с внушительного размера стразами претендует на один из самых интересных образов кинопремии. Эмбер Херд выбрала брючный костюм с замысловатым принтом, а Эмили Ратайковски сделала ставку на маленькое черное платье.

Лучший фильм — «Прощание»



Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»



Лучший актер — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»)



Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)



Лучший актер второго плана — Уиллем Дефо («Маяк»)



Лучшая актриса второго плана — Чжао Шучжэнь («Прощание»)



Лучший режиссер — Джошуа Сэфди («Неограненные драгоценности»)



Лучший сценарий — «Брачная история»



Лучший дебютный фильм — «Образование»