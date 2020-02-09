За 24 часа до «Оскара»: Джей Ло, Наоми Уоттс, Скарлетт Йоханссон и другие звезды посетили Spirit Awards

В этом году Independent Spirit Awards прошел за 24 часа до главного кинособытия года — «Оскара». Церемония вручения наград независимому кино дает альтернативный взгляд на кинематограф и поддерживает начинающих режиссеров.
На церемонии собралось множество звездных гостей. Селебы приберегли свои самые яркие наряды для «Оскара», но все же на ковровой дорожке было, на что обратить внимание. Рене Зелвеггер в кутюрном Dior выглядела как всегда элегантно, а вот Скарлетт Йоханссон решила немного поэкспериментировать.
Актриса вышла в свет в монохромном наряде Balmain. Расшитое пайетками платье и отворот с внушительного размера стразами претендует на один из самых интересных образов кинопремии. Эмбер Херд выбрала брючный костюм с замысловатым принтом, а Эмили Ратайковски сделала ставку на маленькое черное платье.
Лучший фильм — «Прощание»
Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
Лучший актер — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»)
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший актер второго плана — Уиллем Дефо («Маяк»)
Лучшая актриса второго плана — Чжао Шучжэнь («Прощание»)
Лучший режиссер — Джошуа Сэфди («Неограненные драгоценности»)
Лучший сценарий — «Брачная история»
Лучший дебютный фильм — «Образование»