Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

За 24 часа до «Оскара»: Джей Ло, Наоми Уоттс, Скарлетт Йоханссон и другие звезды посетили Spirit Awards

Вечером 8 февраля в Санта-Монике отгремела 35-я церемония вручения наград, ориентированная на независимое кино. Spirit Awards всегда проводят в преддверии «Оскара», как бы противопоставляя свой выбор киноакадемии.
Рене Зеллвегер (в Dior) и Наоми Уоттс (в Chanel)
Рене Зеллвегер (в Dior) и Наоми Уоттс (в Chanel)

В этом году Independent Spirit Awards прошел за 24 часа до главного кинособытия года — «Оскара». Церемония вручения наград независимому кино дает альтернативный взгляд на кинематограф и поддерживает начинающих режиссеров. 

Дженнифер Лопес (в Valentino)
Дженнифер Лопес (в Valentino)

На церемонии собралось множество звездных гостей. Селебы приберегли свои самые яркие наряды для «Оскара», но все же на ковровой дорожке было, на что обратить внимание. Рене Зелвеггер в кутюрном Dior выглядела как всегда элегантно, а вот Скарлетт Йоханссон решила немного поэкспериментировать. 

Скарлетт Йоханссон (в Balmain)
Скарлетт Йоханссон (в Balmain)

Актриса вышла в свет в монохромном наряде Balmain. Расшитое пайетками платье и отворот с внушительного размера стразами претендует на один из самых интересных образов кинопремии. Эмбер Херд выбрала брючный костюм с замысловатым принтом, а Эмили Ратайковски сделала ставку на маленькое черное платье.

Лучший фильм — «Прощание»

Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»

Лучший актер — Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»)

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер второго плана — Уиллем Дефо («Маяк»)

Лучшая актриса второго плана — Чжао Шучжэнь («Прощание»)

Лучший режиссер — Джошуа Сэфди («Неограненные драгоценности»)

Лучший сценарий — «Брачная история»

Лучший дебютный фильм — «Образование»

Перейти к обсуждению 3


09 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У "Растаковски" такой нелепый вид... впрочем, это частенько с ней)

  • Как ДжейЛо не устала от этих бесконечных звездных тусовок

  • Да, Ратайковски при великолепных природных данных одевается как танцовщица гоу-гоу, такая вульгарщина. Больше всех Наоми и Скарлетт понравились. Скарлетт даже моложе выглядит с локонами чем с зализанными прическами.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-04 14:07:00
479
Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
Какие продукты жена хоккеиста Малкина исключила из рациона, чтобы в 35 выглядеть на 20
136 Комментариев
Гость 2020-02-05 20:08:00
322
помолодела на 5 лет в 30 лет - это мощно)))) улыбаюсь! да хоть в полосочку пусть покрасится, хоть волосы до пят нарастит, НО ее серый цвет лица, как у 50-ти летней прокуренной мадам, не изменит ничего. Прям вселенская печаль так не айс в 30 лет выглядеть! и это при наличии денег((( будто волочет на себе семью 10 человек, семеро по лавкам сидят ждут, пока она тяжело вкалывает на заводе с радиоактивными отходами...
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
88 Комментариев
Гость 2020-02-05 09:55:00
254
Ну ладно бы еще пацан выглядел старше, чем есть, но ведь он реально на свои 10 лет и выглядит😳 Прям педофилия со стороны девки. Ее лечить надо, а не в инстаграме пиарить🙈
13-летняя беременная школьница и ее 10-летний бойфренд провоцируют публику скандальными кадрами
91 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.