Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Овации Эминему, незамеченный Брэдли Купер и победа «Паразитов»: чем запомнился «Оскар»-2020

10 февраля состоялось главное кинособытие 2020-го — церемония награждения «Оскар». В этом году борьба за золотые статуэтки была нешуточная, ведь каждый фильм был по-своему силен, интересен и глубок. Какой же выбор сделала киноакадемия? Читайте в нашем материале. 
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер

Ночью 10 февраля (по московскому времени) в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии «Оскар». Ежегодно это событие приковывает к себе все внимание общественности: и знатоков кино, и модных критиков, и, разумеется, самих актеров и режиссеров. Ведь «Оскар» по праву считается не только главной американской кинопремией, но и важным фэшн-событием. Не секрет, что селебы из года в год тщательно продумывают свои аутфиты для премии и стараются выглядеть не просто на 100%, а на все 150% (и даже больше!)

Ровно за сутки до вручения золотых статуэток многие звезды посетили еще одно масштабное мероприятие — церемонию Spirit Awards. Скарлетт Йоханссон, Эмбер Херд, Дженнифер Лопес и другие селебрити продемонстрировали свои эффектные наряды на ковровой дорожке «конкурента» киноакадемии.

Спустя 24 часа звездные гости в почти полном составе появились на «Оскаре».

По традиции, некоторые лауреаты 92-й по счету премии были объявлены заранее. Например, золотые статуэтки за вклад в искусство получили Дэвид Линч, Лина Вертмюллер, Уэс Стьюди. 

Натали Портман
Натали Портман

За звание лучшего фильма в этот раз боролись нашумевший «Джокер», «Ирландец», «Форд против Феррари», «Однажды... в Голливуде», «1917», «Маленькие женщины», «Кролик Джоджо», «Брачная история» и, разумеется, «Паразиты».

«Оскар» за лучшую мужскую роль могли получить и Антонио Бандерас («Боль и слава» Педро Альмодовара), и Джонатан Прайс («Два папы»), и Адам Драйвер («Брачная история»), и Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), и Хоакин Феникс («Джокер»). 

Сирша Ронан
Сирша Ронан

Среди женщин борьба была не менее напряженная. За звание лучшей актрисы сражались Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди») и Синтия Эриво («Гарриет»).

В 2020-м на «Оскаре» решили обойтись без ведущих (то же, кстати, было и в прошлом году).

Вместо этого награды вручали молодые актеры, которые уже успели зарекомендовать себя в мире кино: например, Тимати Шаламе, Шайя ЛаБаф и Махершала Али.

Брэдли Купер проскочил мимо фотографов на красной дорожке и был замечен только в зале
Брэдли Купер проскочил мимо фотографов на красной дорожке и был замечен только в зале

Номинантка на премию Рене Зеллвегер появилась в облегающем белом платье на одно плечо, а Натали Портман — в длинном черном кейпе с именами всех женщин-режиссеров, не получивших наминацию на «Оскар». А вот Сальма Хайек решила вспомнить классику и вышла на ковровую дорожку в аутфите а-ля греческая богиня. 

Брэд Питт пришел в театр «Долби» вместе с Леонардо Ди Каприо. И если первый выглядел несколько уставшим, то второй — свежим и сияющим. Кажется, исполнитель главной роли «Однажды... в Голливуде» основательно подготовился к церемонии. Или съел молодильных яблок. 

Гостей развлекали своими выступлениями Билли Айлиш, Эминем (зал встал!), Жанель Монэ. Победителям традиционно вручаются подарочные боксы, общая стоимость которых 5,2 млн долларов. В них входят отдых на двоих в романтическом отеле на маяке в Испании, круиз на яхте, сертификаты на услуги брачного агентства и... прибор для сбора мочи.

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучший фильм — «Паразиты»

Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды... в Голливуде»

Лучшая актриса второго плана —  Лора Дерн, «Брачная история»

Лучший сценарий —  Пон Чжун Хо, «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий — Тайко Вайтити, «Кролик Джоджо»
Лучший короткометражный фильм — «Окно напротив»

Лучший иностранный фильм — «Паразиты»

Лучший полнометражный анимационный фильм — «История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам»

Лучший художник-постановщик — Барбара Линк и Нэнси Хейг «Однажды... в Голливуде»

Перейти к обсуждению 4


10 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Леонардо Ди Каприо

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У Сирши Ронан снизу шторы из 95 года, потом - форма для выпечки пирогов, а сверху -прилепили её. Как можно такое надеть?

  • 5 фото!! мои глаза. Вроде оскар, а знакомых лиц процентов 20

  • Знакомых лиц ровно 50%, но никак не 20. И потом в каждой стране свои звезды. Даже в сша. Не все знаменитости сша одинаково знамениты по миру. У них достаточно топовых звезд, которые звезды только в сша, а в других странах их никто не знает. На самом деле в мире не так много актеров РЕАЛЬНО известных на весь мир.

  • Натали Портман прям расцвела - красотка!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-04 14:07:00
479
Не хочется человека расстраивать, но на 20 она никак не выглядит)). А выглядит на ухоженные 30+. Ну и да, если умственно не работать, а сидеть на шее богатого мужа, то можно питаться травой с творогом. Полноценно работающим независимым женщинам на таком рационе далеко не уехать.
Какие продукты жена хоккеиста Малкина исключила из рациона, чтобы в 35 выглядеть на 20
136 Комментариев
Гость 2020-02-05 20:08:00
322
помолодела на 5 лет в 30 лет - это мощно)))) улыбаюсь! да хоть в полосочку пусть покрасится, хоть волосы до пят нарастит, НО ее серый цвет лица, как у 50-ти летней прокуренной мадам, не изменит ничего. Прям вселенская печаль так не айс в 30 лет выглядеть! и это при наличии денег((( будто волочет на себе семью 10 человек, семеро по лавкам сидят ждут, пока она тяжело вкалывает на заводе с радиоактивными отходами...
Татьяна Брухунова сменила цвет волос и помолодела на пять лет
88 Комментариев
Гость 2020-02-05 09:55:00
254
Ну ладно бы еще пацан выглядел старше, чем есть, но ведь он реально на свои 10 лет и выглядит😳 Прям педофилия со стороны девки. Ее лечить надо, а не в инстаграме пиарить🙈
13-летняя беременная школьница и ее 10-летний бойфренд провоцируют публику скандальными кадрами
91 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.