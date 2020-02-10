Овации Эминему, незамеченный Брэдли Купер и победа «Паразитов»: чем запомнился «Оскар»-2020

Ночью 10 февраля (по московскому времени) в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии «Оскар». Ежегодно это событие приковывает к себе все внимание общественности: и знатоков кино, и модных критиков, и, разумеется, самих актеров и режиссеров. Ведь «Оскар» по праву считается не только главной американской кинопремией, но и важным фэшн-событием. Не секрет, что селебы из года в год тщательно продумывают свои аутфиты для премии и стараются выглядеть не просто на 100%, а на все 150% (и даже больше!)
Ровно за сутки до вручения золотых статуэток многие звезды посетили еще одно масштабное мероприятие — церемонию Spirit Awards. Скарлетт Йоханссон, Эмбер Херд, Дженнифер Лопес и другие селебрити продемонстрировали свои эффектные наряды на ковровой дорожке «конкурента» киноакадемии.
По традиции, некоторые лауреаты 92-й по счету премии были объявлены заранее. Например, золотые статуэтки за вклад в искусство получили Дэвид Линч, Лина Вертмюллер, Уэс Стьюди.
За звание лучшего фильма в этот раз боролись нашумевший «Джокер», «Ирландец», «Форд против Феррари», «Однажды... в Голливуде», «1917», «Маленькие женщины», «Кролик Джоджо», «Брачная история» и, разумеется, «Паразиты».
«Оскар» за лучшую мужскую роль могли получить и Антонио Бандерас («Боль и слава» Педро Альмодовара), и Джонатан Прайс («Два папы»), и Адам Драйвер («Брачная история»), и Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), и Хоакин Феникс («Джокер»).
Среди женщин борьба была не менее напряженная. За звание лучшей актрисы сражались Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди») и Синтия Эриво («Гарриет»).
Вместо этого награды вручали молодые актеры, которые уже успели зарекомендовать себя в мире кино: например, Тимати Шаламе, Шайя ЛаБаф и Махершала Али.
Номинантка на премию Рене Зеллвегер появилась в облегающем белом платье на одно плечо, а Натали Портман — в длинном черном кейпе с именами всех женщин-режиссеров, не получивших наминацию на «Оскар». А вот Сальма Хайек решила вспомнить классику и вышла на ковровую дорожку в аутфите а-ля греческая богиня.
Брэд Питт пришел в театр «Долби» вместе с Леонардо Ди Каприо. И если первый выглядел несколько уставшим, то второй — свежим и сияющим. Кажется, исполнитель главной роли «Однажды... в Голливуде» основательно подготовился к церемонии. Или съел молодильных яблок.
Гостей развлекали своими выступлениями Билли Айлиш, Эминем (зал встал!), Жанель Монэ. Победителям традиционно вручаются подарочные боксы, общая стоимость которых 5,2 млн долларов. В них входят отдых на двоих в романтическом отеле на маяке в Испании, круиз на яхте, сертификаты на услуги брачного агентства и... прибор для сбора мочи.
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучший фильм — «Паразиты»
Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды... в Голливуде»
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший сценарий — Пон Чжун Хо, «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий — Тайко Вайтити, «Кролик Джоджо»
Лучший короткометражный фильм — «Окно напротив»
Лучший иностранный фильм — «Паразиты»
Лучший полнометражный анимационный фильм — «История игрушек 4»
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам»
Лучший художник-постановщик — Барбара Линк и Нэнси Хейг «Однажды... в Голливуде»