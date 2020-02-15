Первыми новинки оценили Ксения Собчак, Рената Литвинова, Любовь Толкалина, Елена Летучая и многие другие. Они поучаствовали в мейкап-марафоне со звездными визажистами и украсили подарки для своих вторых половинок гравировкой, цветочными композициями и росписью.



Литвинова появилась на весенней вечеринке в еще по-зимнему теплом джемпере и с дымчатым макияжем глаз. Юлия Ковальчук предпочла total-black и смотрелась очень эффектно.