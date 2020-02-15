С наступлением Дня святого Валентина в воздухе разливается не только любовь, но и радостное предвкушение весны. В честь этого романтичного и наполненного ожиданиями праздника Articoli пригласил отечественных селебрити в свой обновленный магазин в ТД «Весна».
В рамках открытия нового парфюмерного пространства после реконструкции появились такие бренды, как La Labo, Kilian, Maison Francis Kurkdjian, Creed, Memo, Clive Christian, Aqua di Parma, Carolina Herrera, Cle de Peau, Sensai, Hermes, Dolce&Gabbana, Nars, L'Artisan, Penhaligon's, Bulgari, Bodicea, Byredo, Montale, Santa Maria Novella, Bork, Dyson. Согласитесь, звучит заманчиво!
Первыми новинки оценили Ксения Собчак, Рената Литвинова, Любовь Толкалина, Елена Летучая и многие другие. Они поучаствовали в мейкап-марафоне со звездными визажистами и украсили подарки для своих вторых половинок гравировкой, цветочными композициями и росписью.
Литвинова появилась на весенней вечеринке в еще по-зимнему теплом джемпере и с дымчатым макияжем глаз. Юлия Ковальчук предпочла total-black и смотрелась очень эффектно.
А вот Любовь Толкалина предпочла более легкий и весенний лук. Она поздравила Articoli с праздником в нежном блестящем платье и выглядела, как королева мая. Это же настроение разделила и Ингеборга Дапкунайте: актриса посетила вечеринку в аутфите с цветочным принтом, а вместо аксессуара выбрала букет с орхидеей. Стильно!
Каждый час на центральном подиуме Articoli в «Весне» ведущие эксперты создавали новые образы и рассказывали о последних тенденциях в области красоты. Амбассадор бренда Valmon — Екатерина Одинцова познакомила гостей со своими любимыми продуктами и рассказала о секретах молодости.
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