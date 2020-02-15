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Лолита снова в отношениях, а Кети Топурия уже не в силах скрыть беременность: звезды отпраздновали День влюбленных в Кремле

14 февраля телеканал Муз-ТВ подарил зрителям традиционный праздник в честь Дня всех влюбленных. На сцене Кремля выступили Лолита, Альбина Джанабаева, Егор Крид и многие другие. 
Алсу
Алсу

Тысячи людей отпраздновали День Святого Валентина в Государственном Кремлевском дворце на празднике для всех влюбленных, организованном телеканалом Муз-ТВ. На протяжении трех часов зрители наслаждались романтической музыкальной атмосферой. 

Егор Крид
Егор Крид

С праздником всех влюбленных поздравили Егор Крид, Нюша, Валерия, Альбина Джанабаева, Zivert, Артур Пирожков, Виктория Дайнеко, Ирина Нельсон, Алсу, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Анита Цой, группа «Фабрика» и многие другие. 

В этот вечер также выступила группа «А-Студио». Внимание и зрителей в зале, и журналистов за кулисами привлекла Кети Топурия. Слухи о ее беременности ходят давно, но 14 февраля ни у кого не осталось сомнений: певица скоро станет мамой во второй раз.

Платье в пол с драпировкой в области живота было призвано маскировать интересное положение артистки, однако при движении все было очевидно. Кети постоянно старалась прикрыться руками, что еще сильнее привлекало внимание к ее животу.  

Удивила признанием в этот вечер и Лолита. Заметив у певицы кольцо с камнем, журналисты поинтересовались, откуда оно. Милявская не стала юлить и рассказала, что это подарок от ее нового возлюбленного. При этом Лолита отметила, что замуж в шестой раз не собирается, планируя наслаждаться отношениями без штампа в паспорте. 

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15 февраля 2020
Текст Саша Белая
Фото Persona Stars, пресс-служба Муз-ТВ

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Уважаемые артисты, если вы читаете комментарии на этом сайте, просим вас тщательнее подбирать гардероб, чтобы "наш глаз радовался" смотря на вас. Ваш зритель.

  • Самая красивая Джанабаева. Остальные ну такие страшные... Простите!

  • Лолита стопудово сама себе кольцо купила, а теперь изображает востребованность. Кому она нужна с ее-то данными да еще и показав, как она своим мужикам репутацию портит и всячески позорит. Никому такого сомнительного счастья не надо😱

  • Ой! Мамочка! Что это с Панайотовым? Это его ножки?

  • Ой! Мамочка! Что это с Панайотовым? Это его ножки?

  • Ирина Нельсон - какой неудачный макияж и фотограф - злодей! Она такая красивая женщина и такое фото! Редакция, зачем такое фото выставлять?

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Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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