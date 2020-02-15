Лолита снова в отношениях, а Кети Топурия уже не в силах скрыть беременность: звезды отпраздновали День влюбленных в Кремле

14 февраля телеканал Муз-ТВ подарил зрителям традиционный праздник в честь Дня всех влюбленных. На сцене Кремля выступили Лолита, Альбина Джанабаева, Егор Крид и многие другие.

Алсу

Тысячи людей отпраздновали День Святого Валентина в Государственном Кремлевском дворце на празднике для всех влюбленных, организованном телеканалом Муз-ТВ. На протяжении трех часов зрители наслаждались романтической музыкальной атмосферой.

Егор Крид

С праздником всех влюбленных поздравили Егор Крид, Нюша, Валерия, Альбина Джанабаева, Zivert, Артур Пирожков, Виктория Дайнеко, Ирина Нельсон, Алсу, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Анита Цой, группа «Фабрика» и многие другие.

В этот вечер также выступила группа «А-Студио». Внимание и зрителей в зале, и журналистов за кулисами привлекла Кети Топурия. Слухи о ее беременности ходят давно, но 14 февраля ни у кого не осталось сомнений: певица скоро станет мамой во второй раз.

Платье в пол с драпировкой в области живота было призвано маскировать интересное положение артистки, однако при движении все было очевидно. Кети постоянно старалась прикрыться руками, что еще сильнее привлекало внимание к ее животу.

Удивила признанием в этот вечер и Лолита. Заметив у певицы кольцо с камнем, журналисты поинтересовались, откуда оно. Милявская не стала юлить и рассказала, что это подарок от ее нового возлюбленного. При этом Лолита отметила, что замуж в шестой раз не собирается, планируя наслаждаться отношениями без штампа в паспорте.