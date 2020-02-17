Регина Бурд, Юлианна Караулова и другие звезды на открытии салона красоты Ани Asti

16 февраля солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба открыла свой салон красоты 3.33 by Asti. На шумной вечеринке были замечены звездные друзья певицы.

Аня Asti

Всем поклонникам Анны Дзюба из группы Artik & Asti посвящается: теперь у вас есть возможность встретиться с певицей на просторах... ее собственного салона красоты. 16 февраля бьюти-пространство 3.33 by Asti официально распахнуло свои двери.



«Я как артистка знаю, как сложно найти хороших мастеров, тем более если ты вечно спешишь и хочешь, чтобы тебя собрали быстро, качественно и в несколько рук. Для своего салона я нашла лучших из лучших, поэтому у нас можно сделать сразу несколько процедур всего за пару часов. Это мое детище, в которое я вложила всю душу и лично следила за каждой деталью, начиная от ремонта, заканчивая подбором материалов для работы», — заметила Аня.



Поздравить певицу с открытием пришли ее звездные друзья. Шумную вечеринку не смогли пропустить Юлианна Караулова, Регина Бурд, Звонкий, Елена Сажина, Маша Кольцова, Марьяна Ро и многие другие. Конечно, среди прочих Аню поддержали ее коллега по группе Артем Artik и будущий муж Станислав Юркин.

В 3.33 by Asti различный спектр услуг как для женщин, так и для мужчин. Помимо стандартных процедур (маникюр, педикюр, макияж, укладка, стрижка) салон специализируется на сложных окрашиваниях и наращивании волос особыми новыми техниками. Также в салоне есть услуги наращивания ресниц. Среди мужских услуг есть маникюр, педикюр, стрижка, облагораживание тона волос, коррекция и окрашивание бороды.