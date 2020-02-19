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Утонченная Настасья Самбурская, хищная Марина Зудина и другие звезды на премьере драмы «Калашников»

18 февраля в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма «Калашников». Первыми зрителями картины стали Настасья Самбурская, Марина Зудина, Ирина Безрукова и другие.
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

20 февраля на большие экраны выходит фильм «Калашников», рассказывающий о непростой судьбе создателя самого известного автомата в мире. Далеко не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать АК-47.

За два дня до народной премьеры в кинотеатре «Октябрь» прошел звездный показ картины. Узнали правдивую историю Михаила Тимофеевича Калашникова Настасья Самбурская, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Ирина Безрукова, Илья Глинников и другие селебы. 

В этот вечер мы особенно обратили внимание на наряды знаменитостей. Так, Настасья Самбурская все чаще отдает предпочтение женственному стилю, который ей безумно идет. А Марина Зудина, обычно выбирающая романтичные и весьма спокойные образы, вдруг остановила свой выбор на хищном принте. Алена Чехова, по всей видимости, устав от серой зимы, добавила в свой лук ярких красок, взяв за основу морскую тематику. Зато невероятно стабилен в своем стиле Кирилл Сафонов — актер не расстается с кепкой-хулиганкой. Больше интересных образов — в нашей фотогалерее. 

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19 февраля 2020
Текст Саша Белая
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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Гость 2020-02-11 08:36:00
197
Очень рада за них. А в целом эта пара - образец и эталон в современных реалиях. Ничего о себе не рассказывают, не комментируют и вообще плевать им на мнение публики. Живут своей жизнью. Именно своей, закрытой, без судорожного собирания лайков в соцсетях. Молодцы.
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Гость 2020-02-10 14:53:00
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"...это ягодицы, потому что в них вложено огромное количество труда. Этот труд оправдан, поэтому это любимый труд!» - за гранью. Я понимаю писать так о детях, деле всей жизни, благотворительности. Но о жо - это запредельная деградация.
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