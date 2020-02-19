Утонченная Настасья Самбурская, хищная Марина Зудина и другие звезды на премьере драмы «Калашников»

18 февраля в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма «Калашников». Первыми зрителями картины стали Настасья Самбурская, Марина Зудина, Ирина Безрукова и другие.

Ирина Безрукова

20 февраля на большие экраны выходит фильм «Калашников», рассказывающий о непростой судьбе создателя самого известного автомата в мире. Далеко не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать АК-47.



За два дня до народной премьеры в кинотеатре «Октябрь» прошел звездный показ картины. Узнали правдивую историю Михаила Тимофеевича Калашникова Настасья Самбурская, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Ирина Безрукова, Илья Глинников и другие селебы.

В этот вечер мы особенно обратили внимание на наряды знаменитостей. Так, Настасья Самбурская все чаще отдает предпочтение женственному стилю, который ей безумно идет. А Марина Зудина, обычно выбирающая романтичные и весьма спокойные образы, вдруг остановила свой выбор на хищном принте. Алена Чехова, по всей видимости, устав от серой зимы, добавила в свой лук ярких красок, взяв за основу морскую тематику. Зато невероятно стабилен в своем стиле Кирилл Сафонов — актер не расстается с кепкой-хулиганкой. Больше интересных образов — в нашей фотогалерее.