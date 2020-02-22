Безусловно, каждому артисту важно признание. Именно поэтому исполнители так ждут музыкальные премии, где их работу высоко оценивают не только зрители, но и профессиональное жюри. Так, 21 февраля артисты поборолись за награды премии «Новое Радио Awards».
Грандиозное шоу состоялось в ВТБ Арене «Динамо» и продлилось несколько часов.
Главными действующими лицами музыкального «марафона» стали группа Little Big, Баста и «Руки вверх» — у каждого исполнителя было по большому 30-минутному блоку. В четвертой части выступили начинающие, но от того не менее популярные артисты — Niletto, Zivert, Hamali & Navai и многие другие, чьи треки вы сто процентов слышали.
За пару часов до начала концерта в холле состоялась традиционная ковровая дорожка, где собрались Айза Анохина, Лена Катина, Яна Рудковская, Елка, Дарья Шашина с мужем, Виктория Дайнеко, Тима Белорусских, ST и глубоко беременная Ассоль, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Юлианна Караулова и многие другие.
Для звездных гостей и участников премии был организован партер со столиками и угощениями, однако уже на первой песне группы Little Big, которая открывала концерт, селебрити повставали со своих мест и на протяжении всего шоу возвращались к ним лишь на время объявления номинаций. Это был такой драйв! В какой-то момент звезды начали даже слэмиться (слэм — действие публики на концертах, при котором люди толкаются и врезаются друг в друга, — прим. Woman.ru). Весьма зрелищно.
В отличие от других премий, где музыкальные номера скромно вписываются в затяжную церемонию награждения, на «Новом радио Awards» появление артистов на сцене и их номера были первостепенными.
Число номинаций также приятно удивило: их было всего 10. «Лучшим артистом» был признан Дима Билан (статуэтку вместо него получала Яна Рудковская). А «Лучшей группой» назвали братьев Hamali & Navai. Zivert вообще в этот вечер пребывала в шоке от творившегося безумия, ведь она завоевала сразу три награды — в категориях «Лучшая артистка», «Лучший сингл» и «Прорыв года».
С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:
«Лучший артист» — Дима Билан
«Лучшая артистка» — Zivert
«Лучшая группа» — Hamali & Navai
«Лучшая коллаборация» — «Грустный Дэнс», Artik & Asti и Артем Качер
«Лучшее видео» — Артур Пирожков «Зацепила»
«Лучший продюсер» — Little Big Production
«За вклад в развитие музыки» — Игорь Николаев
«Лучший сингл» — Life, Zivert
«Лучший альбом» — Artik & Asti
«Прорыв года» — Zivert.
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