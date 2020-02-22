Безудержные танцы звезд в партере и абсолютный триумф Zivert: как прошла премия «Нового радио»

21 февраля на сцене ВТБ Арена «Динамо» прошло грандиозное шоу премии «Новое радио Awards». В этот вечер помимо зажигательного концерта с популярными артистами были названы победители в различных номинациях.

22 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Полина Гагарина
Полина Гагарина

Безусловно, каждому артисту важно признание. Именно поэтому исполнители так ждут музыкальные премии, где их работу высоко оценивают не только зрители, но и профессиональное жюри. Так, 21 февраля артисты поборолись за награды премии «Новое Радио Awards».

Грандиозное шоу состоялось в ВТБ Арене «Динамо» и продлилось несколько часов.

Главными действующими лицами музыкального «марафона» стали группа Little Big, Баста и «Руки вверх» — у каждого исполнителя было по большому 30-минутному блоку. В четвертой части выступили начинающие, но от того не менее популярные артисты — Niletto, Zivert, Hamali & Navai и многие другие, чьи треки вы сто процентов слышали.

Айза Анохина
Айза Анохина

За пару часов до начала концерта в холле состоялась традиционная ковровая дорожка, где собрались Айза Анохина, Лена Катина, Яна Рудковская, Елка, Дарья Шашина с мужем, Виктория Дайнеко, Тима Белорусских, ST и глубоко беременная Ассоль, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Юлианна Караулова и многие другие. 

Для звездных гостей и участников премии был организован партер со столиками и угощениями, однако уже на первой песне группы Little Big, которая открывала концерт, селебрити повставали со своих мест и на протяжении всего шоу возвращались к ним лишь на время объявления номинаций. Это был такой драйв! В какой-то момент звезды начали даже слэмиться (слэм — действие публики на концертах, при котором люди толкаются и врезаются друг в друга, — прим. Woman.ru). Весьма зрелищно. 

Лена Катина
Лена Катина

В отличие от других премий, где музыкальные номера скромно вписываются в затяжную церемонию награждения, на «Новом радио Awards» появление артистов на сцене и их номера были первостепенными.

Число номинаций также приятно удивило: их было всего 10. «Лучшим артистом» был признан Дима Билан (статуэтку вместо него получала Яна Рудковская). А «Лучшей группой» назвали братьев Hamali & Navai. Zivert вообще в этот вечер пребывала в шоке от творившегося безумия, ведь она завоевала сразу три награды — в категориях «Лучшая артистка», «Лучший сингл» и «Прорыв года».  

...
Группа Little Big
1 из 33

С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже: 

«Лучший артист» — Дима Билан

«Лучшая артистка» — Zivert

«Лучшая группа» — Hamali & Navai

Hamali & Navai
Hamali & Navai

«Лучшая коллаборация» — «Грустный Дэнс», Artik & Asti и Артем Качер

«Лучшее видео» — Артур Пирожков «Зацепила»

«Лучший продюсер» — Little Big Production

«За вклад в развитие музыки» — Игорь Николаев

Zivert
Zivert

«Лучший сингл» — Life, Zivert 
 
«Лучший альбом» — Artik & Asti  

«Прорыв года» — Zivert.

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Zivert - 🔥. Попса, которую я могу послушать не раз. Все остальное.. Ну так. Обычно. Награды Билана пахнут Нафталином)

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633