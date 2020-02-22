Безусловно, каждому артисту важно признание. Именно поэтому исполнители так ждут музыкальные премии, где их работу высоко оценивают не только зрители, но и профессиональное жюри. Так, 21 февраля артисты поборолись за награды премии «Новое Радио Awards».

Грандиозное шоу состоялось в ВТБ Арене «Динамо» и продлилось несколько часов.

Главными действующими лицами музыкального «марафона» стали группа Little Big, Баста и «Руки вверх» — у каждого исполнителя было по большому 30-минутному блоку. В четвертой части выступили начинающие, но от того не менее популярные артисты — Niletto, Zivert, Hamali & Navai и многие другие, чьи треки вы сто процентов слышали.