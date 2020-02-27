Ох уж этот извечный вопрос «Чего хотят женщины?» Люди годами пытаются найти ответ. Так, 5 марта на большие экраны выходит фильм-подсказка, позволяющий погрузиться в поистине женский мир. Картина так и называется — «Очень женские истории».



Десять жительниц большого города сталкиваются со стандартными и нестандартными жизненными ситуациями — будь то спасение близкого человека от зависимости, дружба с возлюбленной второй половины, вовлечение в разнообразные авантюры или даже приобретение супруга в аренду...