Полина Виторган, Мария Машкова и другие звезды узнали себя в «Очень женских историях»

26 февраля в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Очень женские истории». На красной дорожке были замечены Полина Виторган, Виктория Толстоганова, Мария Машкова и другие звезды. 

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Ох уж этот извечный вопрос «Чего хотят женщины?» Люди годами пытаются найти ответ. Так, 5 марта на большие экраны выходит фильм-подсказка, позволяющий погрузиться в поистине женский мир. Картина так и называется — «Очень женские истории». 

Десять жительниц большого города сталкиваются со стандартными и нестандартными жизненными ситуациями — будь то спасение близкого человека от зависимости, дружба с возлюбленной второй половины, вовлечение в разнообразные авантюры или даже приобретение супруга в аренду...

26 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась звездная премьера фильма. «Очень женские истории» представили их главные героини — Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Полина Виторган и Анфиса Черных. Правда, это далеко не все актрисы, сыгравшие в новеллах: на премьере не смогли присутствовать Анна Михалкова, Любовь Толкалина и Виктория Исакова. 

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Полина Виторган
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Первыми зрителями картины стали Мария Машкова, Ирина Безрукова, Таисия Вилкова, Липа Тетерич, Рома Зверь с супругой, Анна Чурина, Рената Пиотровски и многие другие.     

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