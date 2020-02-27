Ох уж этот извечный вопрос «Чего хотят женщины?» Люди годами пытаются найти ответ. Так, 5 марта на большие экраны выходит фильм-подсказка, позволяющий погрузиться в поистине женский мир. Картина так и называется — «Очень женские истории».
Десять жительниц большого города сталкиваются со стандартными и нестандартными жизненными ситуациями — будь то спасение близкого человека от зависимости, дружба с возлюбленной второй половины, вовлечение в разнообразные авантюры или даже приобретение супруга в аренду...
26 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась звездная премьера фильма. «Очень женские истории» представили их главные героини — Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Полина Виторган и Анфиса Черных. Правда, это далеко не все актрисы, сыгравшие в новеллах: на премьере не смогли присутствовать Анна Михалкова, Любовь Толкалина и Виктория Исакова.
Первыми зрителями картины стали Мария Машкова, Ирина Безрукова, Таисия Вилкова, Липа Тетерич, Рома Зверь с супругой, Анна Чурина, Рената Пиотровски и многие другие.
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