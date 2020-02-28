На «одном вдохе»: Юлия Снигирь, Елена Перова, Виктория Исакова и другие звезды посмотрели историю о невероятной победе

27 февраля в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Один вдох», в основу которого легла история жизни реального человека. Картину представила исполнительница главной роли Виктория Исакова.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Наталья Молчанова
Наталья Молчанова — прототип Марины Гордеевой из фильма «Один вдох»

История жизни Натальи Молчановой — королевы фридайвинга, на счету которой десятки мировых рекордов, вышедшая на нашем портале в декабре прошлого года, вызвала жаркие споры в комментариях. Часть из вас, дорогие читательницы, восхищались смелостью спортсменки, другие за эту самую смелость ругали — мол, неужели ей жизнь была совсем не мила? Как бы там ни было, отрицать ее гениальность, профессионализм и безусловную волю к победе мы не можем.

То, что делала эта женщина в свои 40-50 лет, сегодня не может ни одна молодая и полная сил фридайвингистка (!) в мире.

Удивительно, но в России о Наталье практически ничего не знают, в то время как за рубежом она давно легенда — не иначе. Режиссер Елена Хазанова решила исправить эту несправедливость: так родилась драма «Один вдох», основанная на истории Молчановой. Более того: это первый российский художественный фильм, снятый в открытом море на стометровой глубине!

Виктория Исакова
Виктория Исакова

На большие экраны кинолента с Викторией Исаковой в главной роли выходит 5 марта, а 27 февраля прошла ее звездная премьера. Историю о невероятной победе посмотрели Юлия Снигирь, Елена Перова, Анна Меликян, Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Максим Лагашкин и другие. 

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Алексей Молчанов
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Показ также посетил и сын Натальи Молчановой Алексей. Со сцены мужчина, который сегодня, как и мать, является многократным рекордсменом во фридайвинге, признался, что эта картина имеет для него большое значение, и он благодарен создателям за дань памяти его маме. 

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