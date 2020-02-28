Благодаря выставке Collection Premiere Moscow более 1000 модных брендов из 30 стран презентуют новые коллекции российским ритейлерам вот уже на протяжении 17 лет. 34 сезон CPM прошел в столице с 24 по 27 февраля.
Конечно, среди прочих выставку посещают и звезды. Актеры, музыканты, телеведущие хотят первыми узнать о тенденциях будущих сезонов, увидеть подиумные показы, а также лично познакомиться с международными и российскими дизайнерами.
Так, среди гостей CPM были замечены Дарья Мороз, Ирина Пегова, Олеся Бословяк, Елизавета Арзамасова, Женя Малахова, Юлия Такшина, Алла Довлатова, Светлана Зейналова, Эвелина Бледанс и многие другие.
«Благодаря Екатерине Одинцовой и ее агентству PR Trend я каждый сезон имею возможность узнавать о новых коллекциях и дизайнерах на выставке СРМ. Здесь меня больше всего интересуют меховые бренды, так как я обожаю меха. В моем гардеробе уже 12 эксклюзивных шуб, и я всегда обращаю внимание на необычную отделку и детали. Если говорить о моем стиле в целом, то его формируют комфорт и актуальные тренды, но я никогда не выберу тотал-лук от одного остромодного дизайнера. Больше тяготею к классике и покупаю вещи, которые смогут потом носить и мои дочки», — отметила Олеся Бословяк.
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