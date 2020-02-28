Дарья Мороз, Ирина Пегова, Алла Довлатова и другие звезды на выставке CPM

На днях в Москве прошел 34 сезон главной выставки моды России и Восточной Европы Collection Premiere Moscow. Звезды также не оставили без внимания такое событие.

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ирина Пегова и Екатерина Одинцова
Ирина Пегова и Екатерина Одинцова

Благодаря выставке Collection Premiere Moscow более 1000 модных брендов из 30 стран презентуют новые коллекции российским ритейлерам вот уже на протяжении 17 лет. 34 сезон CPM прошел в столице с 24 по 27 февраля. 

Конечно, среди прочих выставку посещают и звезды. Актеры, музыканты, телеведущие хотят первыми узнать о тенденциях будущих сезонов, увидеть подиумные показы, а также лично познакомиться с международными и российскими дизайнерами.

Так, среди гостей CPM были замечены Дарья Мороз, Ирина Пегова, Олеся Бословяк, Елизавета Арзамасова, Женя Малахова, Юлия Такшина, Алла Довлатова, Светлана Зейналова, Эвелина Бледанс и многие другие. 

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Дарья Мороз
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«Благодаря Екатерине Одинцовой и ее агентству PR Trend я каждый сезон имею возможность узнавать о новых коллекциях и дизайнерах на выставке СРМ. Здесь меня больше всего интересуют меховые бренды, так как я обожаю меха. В моем гардеробе уже 12 эксклюзивных шуб, и я всегда обращаю внимание на необычную отделку и детали. Если говорить о моем стиле в целом, то его формируют комфорт и актуальные тренды, но я никогда не выберу тотал-лук от одного остромодного дизайнера. Больше тяготею к классике и покупаю вещи, которые смогут потом носить и мои дочки», — отметила Олеся Бословяк. 

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