«Благодаря Екатерине Одинцовой и ее агентству PR Trend я каждый сезон имею возможность узнавать о новых коллекциях и дизайнерах на выставке СРМ. Здесь меня больше всего интересуют меховые бренды, так как я обожаю меха. В моем гардеробе уже 12 эксклюзивных шуб, и я всегда обращаю внимание на необычную отделку и детали. Если говорить о моем стиле в целом, то его формируют комфорт и актуальные тренды, но я никогда не выберу тотал-лук от одного остромодного дизайнера. Больше тяготею к классике и покупаю вещи, которые смогут потом носить и мои дочки», — отметила Олеся Бословяк.