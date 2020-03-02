Представители российского глянца и СМИ оценили новый десерт Mastercard и узнали о новых инициативах компании

27 февраля Mastercard провел пресс-завтрак, на котором собрал представителей российских СМИ. Компания анонсировала свои новые инициативы.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

27 февраля компания Mastercard пригласила главных редакторов и светских обозревателей популярных российских СМИ для того, чтобы обсудить новые необычные проекты. Гостями завтрака стали Ксения Соловьева, Лаура Джугелия, Екатерина Дарма и другие журналисты. 

Кстати, формат встречи в виде завтрака был выбран неслучайно, ведь Mastercard выпустили свой собственный десерт — красно-желтый макарон.

Пирожное в двух фирменных цветах бренда создано совместно с кондитерской студией Laduree — пока его можно попробовать на крупных спонсорских и специальных мероприятиях компании. Красная часть со вкусом сахарного яблока получила название «Страсть» и символизирует энергию компании, а оранжевая, с нотами цитрусового фрукта юдзу, олицетворяет «Оптимизм» — уверенность в том, что усилия Mastercard помогают сделать мир лучше. 

Ксения Соловьева

Во время встречи глобальный вице-президент по маркетингу Mastercard Виктория Павлова рассказала о новых необычных проектах компании.

Лаура Джугелия

Например, о записи собственного музыкального альбома с узнаваемыми мелодиями.

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Екатерина Дарма
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Мелодия Sonik уже знакома многим держателям «красно-желтых» карт, а в январе она получила новое звучание — была удачно «вплетена» в композицию Merry Go Round. Песня написана Mastercard в сотрудничестве со шведской певицей Надин Рэндл.

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