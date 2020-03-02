27 февраля компания Mastercard пригласила главных редакторов и светских обозревателей популярных российских СМИ для того, чтобы обсудить новые необычные проекты. Гостями завтрака стали Ксения Соловьева, Лаура Джугелия, Екатерина Дарма и другие журналисты.

Кстати, формат встречи в виде завтрака был выбран неслучайно, ведь Mastercard выпустили свой собственный десерт — красно-желтый макарон.

Пирожное в двух фирменных цветах бренда создано совместно с кондитерской студией Laduree — пока его можно попробовать на крупных спонсорских и специальных мероприятиях компании. Красная часть со вкусом сахарного яблока получила название «Страсть» и символизирует энергию компании, а оранжевая, с нотами цитрусового фрукта юдзу, олицетворяет «Оптимизм» — уверенность в том, что усилия Mastercard помогают сделать мир лучше.