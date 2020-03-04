Ариадна Волочкова и ее мачеха уже не просто выходят в свет вместе, но и одеваются в одном стиле

3 марта в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Отель ''Белград''». Картину представили исполнители главных ролей — Милош Бикович и Диана Пожарская.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Милош Бикович
Милош Бикович

Успех фильма «Холоп» до сих пор остается одним из самых обсуждаемых. Однако создатели хитовой комедии решили долго не пожинать лавры и уже готовы представить свое новое творение. 5 марта в широкий прокат выходит картина «Отель ''Белград''». 

За два дня до часа Х в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма. Киноленту представили ее главные герои — Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Миодраг Радонич, Елисавета Теодосич и другие.

Алена Водонаева
Алена Водонаева

Первыми комедию, где обещается, что вы буквально будете смеяться до слез, посмотрели Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Женя Малахова, Анастасия Гребенкина и другие селебрити. На красной дорожке были замечены и Ариадна Волочкова с Еленой Николаевой, которые в последнее время все чаще выходят в свет вместе. На этот раз мачеха и падчерица пошли дальше, выбрав наряды в одном стиле. 

...
Елена Николаева и Ариадна Волочкова
1 из 29

Фильм рассказывает о парне по имени Паша. Он сербский сердцеед и весельчак, хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Однажды Паша совершенно случайно портит новое — многомиллионное! — приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет парня жениться на своей дочке. И в то время как девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с отельером, Паша после 4-летней разлуки вдруг встречает Дашу — свою русскую любовь...

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633