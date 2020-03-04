Первыми комедию, где обещается, что вы буквально будете смеяться до слез, посмотрели Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Женя Малахова, Анастасия Гребенкина и другие селебрити. На красной дорожке были замечены и Ариадна Волочкова с Еленой Николаевой, которые в последнее время все чаще выходят в свет вместе. На этот раз мачеха и падчерица пошли дальше, выбрав наряды в одном стиле.