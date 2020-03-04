Успех фильма «Холоп» до сих пор остается одним из самых обсуждаемых. Однако создатели хитовой комедии решили долго не пожинать лавры и уже готовы представить свое новое творение. 5 марта в широкий прокат выходит картина «Отель ''Белград''».
За два дня до часа Х в кинотеатре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма. Киноленту представили ее главные герои — Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Миодраг Радонич, Елисавета Теодосич и другие.
Первыми комедию, где обещается, что вы буквально будете смеяться до слез, посмотрели Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Женя Малахова, Анастасия Гребенкина и другие селебрити. На красной дорожке были замечены и Ариадна Волочкова с Еленой Николаевой, которые в последнее время все чаще выходят в свет вместе. На этот раз мачеха и падчерица пошли дальше, выбрав наряды в одном стиле.
Фильм рассказывает о парне по имени Паша. Он сербский сердцеед и весельчак, хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Однажды Паша совершенно случайно портит новое — многомиллионное! — приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет парня жениться на своей дочке. И в то время как девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с отельером, Паша после 4-летней разлуки вдруг встречает Дашу — свою русскую любовь...
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