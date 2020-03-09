Вот уже много лет ни один Международный женский день не обходится без праздничного шоу Валентина Юдашкина. Из года в год кутюрье радует представительниц прекрасного пола красивейшими нарядами, которые можно рассмотреть и влюбиться в них не только на моделях в рамках дефиле, но и во время музыкальных номеров любимых артистов.