Кому идет больше? Надя Пескова, Глюкоза, Зара и Алсу с гордостью продемонстрировали наряды от Валентина Юдашкина

8 марта в Государственном Кремлевском дворце прошло традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина. Кутюрье представил коллекцию haute couture весна-лето 2020. В показе приняли участие многие звезды. 

9 марта 2020 · Текст: · Фото:

Юлия Савичева
Юлия Савичева

Вот уже много лет ни один Международный женский день не обходится без праздничного шоу Валентина Юдашкина. Из года в год кутюрье радует представительниц прекрасного пола красивейшими нарядами, которые можно рассмотреть и влюбиться в них не только на моделях в рамках дефиле, но и во время музыкальных номеров любимых артистов. 

Филипп Киркоров и Николай Басков
Филипп Киркоров и Николай Басков

8 марта маэстро представил новую кутюрную коллекцию, на создание которой его вдохновили голландская и бельгийская живопись, а именно букеты и натюрморты. По словам Юдашкина, на сцене он воплотил восхищение цветом, фактурами, а главное — эмоциями, которые зритель получает, посещая художественные выставки.

Открывала показ дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда. Малышка с гордостью продемонстрировала наряд от Валентина Юдашкина, а в зале ее поддерживали не только зрители, но и мама.

Традиционно на шоу ждали Аллу Борисовну Пугачеву, но, по всей видимости, она предпочла провести этот день с семьей.

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Валентин Юдашкин
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В красочном концерте приняли участие Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Глюкоза, Николай Басков, Зара, Анастасия Макеева, Игорь Крутой, Алсу, Александр Буйнов, Юлия Савичева, Дмитрий Дюжев, Елена Север и другие звезды. Многие артисты вышли на сцену в этот вечер в нарядах от маэстро.

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