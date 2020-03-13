Гном Гномыч без мамы, Алена Шишкова с дочкой и Полина Гагарина не побоялись коронавируса и посетили кинопремьеру

12 марта в кинотеатре «Москва» прошла премьера фильма «Тролли. Мировой тур». На красной дорожке были замечены Полина Гагарина, Дима Билан, Алена Шишкова и другие звезды. 

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анна Цуканова-Котт и Агата Муцениеце
Анна Цуканова-Котт и Агата Муцениеце

Коронавирус держит в страхе весь мир, в том числе и нашу страну. Жители избегают людных мест, одно за другим отменяются крупные мероприятия. Тем не менее позитивно настроенные граждане все-таки есть. Так, 12 марта в кинотеатре «Москва» прошла премьера фильма «Тролли. Мировой тур». 

Полина Гагарина
Полина Гагарина

Не побоялись опасной инфекции и пришли на показ Полина Гагарина, Дима Билан, Алена Шишкова с дочкой Алисой, Марьяна Ро, Михаил Галустян с семьей, Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко и другие. На красной дорожке также был замечен Гном Гномыч. 7-летний мальчик пришел один: его мама Яна Рудковская сейчас расплачивается за Неделю моды в Париже, находясь дома на вынужденном карантине.

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В рамках премьеры также прошел эксклюзивный показ детской одежды от Sasha Kim с участием звездных наследников. Яркие наряды продемонстрировали дочь Ани Лорак София, дочь Алены Шишковой Алиса, дочь Юлии Барановской Яна, дочь Сергея Жукова и Регины Бурд Ника и другие дети знаменитостей. 

Комментарии

2
под именем
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  • Тот случай, когда смелость не оправдана.
  • Цуканова теперь ассоциируется с женщиной лёгкого поведения после той истории. Похожа на корову. Пока ещё можно посещать кино, заразу разносить, а вот потом будет карантин, как в Италии (((

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