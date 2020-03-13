Не побоялись опасной инфекции и пришли на показ Полина Гагарина, Дима Билан, Алена Шишкова с дочкой Алисой, Марьяна Ро, Михаил Галустян с семьей, Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко и другие. На красной дорожке также был замечен Гном Гномыч. 7-летний мальчик пришел один: его мама Яна Рудковская сейчас расплачивается за Неделю моды в Париже, находясь дома на вынужденном карантине.