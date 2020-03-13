Коронавирус держит в страхе весь мир, в том числе и нашу страну. Жители избегают людных мест, одно за другим отменяются крупные мероприятия. Тем не менее позитивно настроенные граждане все-таки есть. Так, 12 марта в кинотеатре «Москва» прошла премьера фильма «Тролли. Мировой тур».
Не побоялись опасной инфекции и пришли на показ Полина Гагарина, Дима Билан, Алена Шишкова с дочкой Алисой, Марьяна Ро, Михаил Галустян с семьей, Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко и другие. На красной дорожке также был замечен Гном Гномыч. 7-летний мальчик пришел один: его мама Яна Рудковская сейчас расплачивается за Неделю моды в Париже, находясь дома на вынужденном карантине.
В рамках премьеры также прошел эксклюзивный показ детской одежды от Sasha Kim с участием звездных наследников. Яркие наряды продемонстрировали дочь Ани Лорак София, дочь Алены Шишковой Алиса, дочь Юлии Барановской Яна, дочь Сергея Жукова и Регины Бурд Ника и другие дети знаменитостей.
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