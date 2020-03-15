Люди делятся на два типа: тех, кто любит море, и тех, кто предпочитает горы. Именно для второй категории 14 марта на Курорте Красная Поляна в Сочи прошел грандиозный концерт в рамках фестиваля «Жара».
Несколько лет назад все начиналось с одного города — Баку. Со временем география фестиваля расширилась. Так, в этом году «жаркий» сезон начался у подножия сочинских гор.
На сцене арены Wow выступили Егор Крид, Сергей Лазарев, Глюкоза, Мари Краймбрери, Звонкий, Жасмин, Марьяна Ро и многие другие.
Открывал концерт Лазарев и сразу задал тон мероприятию. Зрители бурными аплодисментами встречали каждую песню, подпевая любимым хитам. Однако круче всех был встречен Звонкий. Его песня «Голоса» вызвала бурные овации. А припев трека пела вся арена!
Вечер был полон сюрпризов. Например, солисты группы «Дискотека Авария» во время своего выступления выбросили в зал пачку денег, чем вызвали суету у сцены. Эмин Агаларов после первой своей песни вручил микрофон одному из гостей. Молодой человек на глазах у многотысячной публики сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, и она ответила «Да!»
Егор Крид на моменте исполнения песни «Сердцеедка» пригласил на сцену девочку из зала. Юная фанатка была так счастлива стоять рядом с кумиром, что расплакалась. Вскоре на сцену к Егору поднялись еще с десяток девочек, и вместе с ними со всеми он исполнил нашумевший трек.
Образы звезд тоже достойны отдельного внимания. Например, Глюкоза и Жасмин подготовились к красной дорожке основательно, выбрав вечерние наряды, а Марьяна Ро и Мари Краймбрери предпочли расслабленный спортивный стиль. Какой из образов звезд больше всего приглянулся вам?
15 марта 2020 · ·
Комментарии2