Несколько лет назад все начиналось с одного города — Баку. Со временем география фестиваля расширилась. Так, в этом году «жаркий» сезон начался у подножия сочинских гор.

На сцене арены Wow выступили Егор Крид, Сергей Лазарев, Глюкоза, Мари Краймбрери, Звонкий, Жасмин, Марьяна Ро и многие другие.

Открывал концерт Лазарев и сразу задал тон мероприятию. Зрители бурными аплодисментами встречали каждую песню, подпевая любимым хитам. Однако круче всех был встречен Звонкий. Его песня «Голоса» вызвала бурные овации. А припев трека пела вся арена!