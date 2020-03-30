Пандемия коронавируса не оставила нам другого выхода, кроме самоизоляции. В свете этого у нас нет возможности посещать выставки, музеи, кинотеатры и концерты. В этом случае «Русское радио» решило провести музыкальный онлайн-марафон с участием популярных артистов.
«Марафон ''Все будет хорошо!'' — это грандиозный музыкальный праздник, главной целью которого было напомнить о том, как важно сегодня беречь друг друга и своих близких и соблюдать режим самоизоляции. Для нас было очень важно показать и слушателям ''Русского Радио'', и всем зрителям, что, несмотря на трудности, мы вместе и все будет хорошо!» — говорит генеральный директор «Русской Медиагруппы» Роман Саркисов.
В концерте приняли участие Полина Гагарина, Валерия, Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Анна Семенович, Ханна, Гарик Burito, Анна Плетнева и многие другие.
Музыкальный онлайн-марафон посмотрели более пяти миллионов зрителей из 25 стран. Артисты, несмотря на пустой зал, работали с полной самоотдачей. Благодаря концерту огромное количество людей остались дома вечером субботы, продолжая режим самоизоляции.
30 марта 2020 · ·
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