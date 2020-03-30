Пандемия коронавируса не оставила нам другого выхода, кроме самоизоляции. В свете этого у нас нет возможности посещать выставки, музеи, кинотеатры и концерты. В этом случае «Русское радио» решило провести музыкальный онлайн-марафон с участием популярных артистов.



«Марафон ''Все будет хорошо!'' — это грандиозный музыкальный праздник, главной целью которого было напомнить о том, как важно сегодня беречь друг друга и своих близких и соблюдать режим самоизоляции. Для нас было очень важно показать и слушателям ''Русского Радио'', и всем зрителям, что, несмотря на трудности, мы вместе и все будет хорошо!» — говорит генеральный директор «Русской Медиагруппы» Роман Саркисов.