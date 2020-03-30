Гагарина, Валерия и другие артисты приняли участие в онлайн-концерте для 5 миллионов зрителей

28 марта «Русское Радио» провело шестичасовой онлайн-марафон «Все будет хорошо!» на сцене «Крокус Сити Холла». Более 35 артистов исполнили свои главные хиты при пустом зале — в поддержку всех, кто находится на вынужденном или добровольном карантине.

Тимур Родригез и Григорий Лепс
Тимур Родригез и Григорий Лепс

Пандемия коронавируса не оставила нам другого выхода, кроме самоизоляции. В свете этого у нас нет возможности посещать выставки, музеи, кинотеатры и концерты. В этом случае «Русское радио» решило провести музыкальный онлайн-марафон с участием популярных артистов. 

«Марафон ''Все будет хорошо!'' — это грандиозный музыкальный праздник, главной целью которого было напомнить о том, как важно сегодня беречь друг друга и своих близких и соблюдать режим самоизоляции. Для нас было очень важно показать и слушателям ''Русского Радио'', и всем зрителям, что, несмотря на трудности, мы вместе и все будет хорошо!» — говорит генеральный директор «Русской Медиагруппы» Роман Саркисов. 

Артисты работали при пустом зале

В концерте приняли участие Полина Гагарина, Валерия, Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Анна Семенович, Ханна, Гарик Burito, Анна Плетнева и многие другие.  

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Полина Гагарина
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Музыкальный онлайн-марафон посмотрели более пяти миллионов зрителей из 25 стран. Артисты, несмотря на пустой зал, работали с полной самоотдачей. Благодаря концерту огромное количество людей остались дома вечером субботы, продолжая режим самоизоляции.

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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