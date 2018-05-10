18 апреля стало известно, что домашний арест Кирилла Серебренникова был продлен до июля 2018 года. Режиссера обвиняют в том, что в рамках проекта «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства, он вместе со своими товарищами похитил 68 миллионов рублей из госбюджета. Несмотря на то, что новый фильм Кирилла «Лето» попал в основную программу Каннского кинофестиваля, который стартовал на Лазурном берегу 8 мая, он не смог присутствовать на собственной премьере из-за решения суда. Однако российские знаменитости все же выразили поддержку Серебренникову и вышли на красную дорожку. Среди них оказались Анна Чиповская, Аглая Тарасова, Илья Стюарт, Светлана Устинова и многие другие.
Фильм, повествующий о начале творческого пути Виктора Цоя, был с восторгом принят зарубежной публикой. После финальных титров зрители долго аплодировали съемочной группе, Серебренникову и Стюарту, который стал продюсером картины. В России посмотреть «Лето» можно будет с 7 июня этого года.