На днях в Каннах прошел премьерный показ нового фильма Кирилла Серебренникова «Лето», который повествует о начале творческого пути Виктора Цоя. Сам режиссер не смог присутствовать на кинофестивале, но его поддержали многие российские знаменитости.

18 апреля стало известно, что домашний арест Кирилла Серебренникова был продлен до июля 2018 года. Режиссера обвиняют в том, что в рамках проекта «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства, он вместе со своими товарищами похитил 68 миллионов рублей из госбюджета. Несмотря на то, что новый фильм Кирилла «Лето» попал в основную программу Каннского кинофестиваля, который стартовал на Лазурном берегу 8 мая, он не смог присутствовать на собственной премьере из-за решения суда. Однако российские знаменитости все же выразили поддержку Серебренникову и вышли на красную дорожку. Среди них оказались Анна Чиповская, Аглая Тарасова, Илья Стюарт, Светлана Устинова и многие другие.

Некоторые из селебрити вышли в свет с плакатами, на которых был написан призыв освободить знаменитого режиссера.

Фильм, повествующий о начале творческого пути Виктора Цоя, был с восторгом принят зарубежной публикой. После финальных титров зрители долго аплодировали съемочной группе, Серебренникову и Стюарту, который стал продюсером картины. В России посмотреть «Лето» можно будет с 7 июня этого года.

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