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«Сорвала шторку в отеле по пути на красную дорожку»: Лена Ленина о нарядах Лонгории, Севиньи и других «каннских кумушек»

Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Писательница Лена Ленина успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка огласила модный приговор звездным гостям Каннского кинофестиваля. 

Когда ты сидишь с ногой в гипсе, то очень тоскливо поглядываешь в окно на резвящихся во дворе. Когда тебя не пустили на Каннский фестиваль из-за задолженности твоего парикмахера перед ЖКХ, то ты, то есть я, особенно ревностно разглядываешь платья и укладки конкуренток, которые решили прилететь на Лазурный берег без парикмахера.

Иначе как по-другому можно объяснить скукотищу, царящую на головах у голливудских товарок в первые два дня фестиваля?

Только тем, что у их стилистов тоже оказались задолженности за электричество, но они, несолидарные, решили бросить своих помощников на растерзание судебных приставов прямо в аэропорту и полетели одни.

Некоторые, правда, решили бросить не только парикмахера, но и модельера. И, как Ева Лонгория, сорвали шторку в отеле по пути на ковровую дорожку.

Еву, скорее всего, засек смотритель отеля, поэтому она задрапировалась лишь с одной стороны. Но хоть качественным шелком. Спасибо отделу снабжения пятизвездочных отелей Лазурного берега. Что касается простых распущенных волос голливудской дивы, то так и я могла бы без всякого парикмахера выйти. 

  • Селена Гомес
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    Селена Гомес явно заключила дорогой рекламный контракт с Louis Vuitton и была вынуждена надеть наряд не очень вечерний, и даже не очень по возрасту, но зато из новой коллекции фешенебельного Дома. Я бы за счастье выйти в Каннах в костюме этого бренда уступила бы им пару нулей в контракте. А Селене небось еще и номер в отеле бесплатный дали, и перелет оплатили частным бортом через океан. Вот что значит иметь более 100 миллионов подписчиков-миллениалов, за которыми гоняются все модные Дома мира
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В общем, ваша звезда в шоке, поэтому торжественно клянусь на следующий год показать каннским кумушкам, что такое крутые прически, взяв с собой, для пущей надежности, сразу двух парикмахеров, предварительно проверив их задолженности.

А также обязуюсь из соображений патриотизма надеть до сих пор рыдающие в углу роскошные футуристические платья молодого российского модельера Ники Шабашовой, а то она меня прибьет за срыв ее звездного часа в этом году. А завтра все же снова посмотрю на героинь самой знаменитой красной лестницы, вдруг хоть кто-нибудь меня удивит. 

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16 мая 2019
Текст Лена Ленина
Фото Getty Images, @lenaleninaofficial
Теги

Лена Ленина

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Боня самая красивая там.

  • Ленина действительно всегда украшала собой КФ, она там самая красивая и статная была, Терон ещё, а все эти маленькие пухлявые женщины в безвкусных платьях (Лонгория, Гомес, ещё Хаек..) просто смешны и надоели, всюду их суют.

  • У Гомес жирок свисает из этого платья

  • Если нет вавилонов на голове как у самой Лены, то и прически нет? Есть такая вещь как лаконичная элегантность, к счастью зарубежные звезды это понимают.

  • Ленина в курсе, что в моде естественность? Или она застряла в СССР?

  • а чего Бонин образ не разобрала?

  • В тренде прическа, по которой не заметно, что ты собиралась на мероприятие вечность и минимум на волосах средств, разрушающих озоновый слой. А когда выделиться нечем тут уж все средства хороши...

  • Ну да, ну да..Лонгория- отстой, а вот Ленина- истинный образец красоты и стиля!)))

  • Так интересно стало, что за платье должно было быть на Елене.. хоть одним глазком бы увидеть))

  • Лена очень правильно сказала про наряды остальных участников - по мне просто скукота. А Леночка эпотирует)) так держать!!))

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