«Сорвала шторку в отеле по пути на красную дорожку»: Лена Ленина о нарядах Лонгории, Севиньи и других «каннских кумушек»

Когда ты сидишь с ногой в гипсе, то очень тоскливо поглядываешь в окно на резвящихся во дворе. Когда тебя не пустили на Каннский фестиваль из-за задолженности твоего парикмахера перед ЖКХ, то ты, то есть я, особенно ревностно разглядываешь платья и укладки конкуренток, которые решили прилететь на Лазурный берег без парикмахера.
Только тем, что у их стилистов тоже оказались задолженности за электричество, но они, несолидарные, решили бросить своих помощников на растерзание судебных приставов прямо в аэропорту и полетели одни.
Некоторые, правда, решили бросить не только парикмахера, но и модельера. И, как Ева Лонгория, сорвали шторку в отеле по пути на ковровую дорожку.
Еву, скорее всего, засек смотритель отеля, поэтому она задрапировалась лишь с одной стороны. Но хоть качественным шелком. Спасибо отделу снабжения пятизвездочных отелей Лазурного берега. Что касается простых распущенных волос голливудской дивы, то так и я могла бы без всякого парикмахера выйти.
- Селена Гомес явно заключила дорогой рекламный контракт с Louis Vuitton и была вынуждена надеть наряд не очень вечерний, и даже не очень по возрасту, но зато из новой коллекции фешенебельного Дома. Я бы за счастье выйти в Каннах в костюме этого бренда уступила бы им пару нулей в контракте. А Селене небось еще и номер в отеле бесплатный дали, и перелет оплатили частным бортом через океан. Вот что значит иметь более 100 миллионов подписчиков-миллениалов, за которыми гоняются все модные Дома мираСмотреть галерею
В общем, ваша звезда в шоке, поэтому торжественно клянусь на следующий год показать каннским кумушкам, что такое крутые прически, взяв с собой, для пущей надежности, сразу двух парикмахеров, предварительно проверив их задолженности.
А также обязуюсь из соображений патриотизма надеть до сих пор рыдающие в углу роскошные футуристические платья молодого российского модельера Ники Шабашовой, а то она меня прибьет за срыв ее звездного часа в этом году. А завтра все же снова посмотрю на героинь самой знаменитой красной лестницы, вдруг хоть кто-нибудь меня удивит.