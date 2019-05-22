Премьера Тарантино в Каннах: Летучая пришла с мужем, а Ди Каприо оставил девушку в одиночестве

Минувший вторник стал, пожалуй, самым ярким днем 72-го Каннского кинофестиваля. Все потому, что в Канны прибыли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби во главе с Квентином Тарантино.
В рамках конкурсного просмотра Тарантино и команда представили ленту, заранее попросив именитых зрителей не делиться своими впечатлениями до официальной премьеры в кинотеатрах.
«Съемочная труппа и актеры тяжело работали над тем, чтобы создать что-то оригинальное. Я всего лишь прошу всех избежать раскрытия каких-либо поворотов, которые затем помешают зрителям увидеть фильм теми же глазами, что и вы», — объяснил в Твиттере свою просьбу режиссер.
Новая работа Тарантино вызвала большой интерес мировых селебов. На красной дорожке, а затем и в кинозале, были замечены актеры Эдриан Броуди и Эль Фаннинг, модель Винни Харлоу, Бруклин Бекхэм со своей возлюбленной Ханной Кросс и многие другие.
Посетили премьеру и отечественные звезды — телеведущая Елена Летучая в компании супруга Юрия Анашенкова и модели Саша Лусс и Валерия Кауфман.
На данный момент «Однажды в Голливуде» считается одним из главных фаворитов Каннского кинофестиваля — лента номинирована на 4 награды. Что удивительно, ровно 25 лет назад — 21 мая 1994-го — Тарантино уже покорил Канны, получив Пальмовую ветвь за впоследствии ставший культовым фильм «Криминальное чтиво». Повторит ли успех новая работа режиссера мы узнаем на церемонии награждения, которая состоится 25 мая.
А пока предлагаем оценить новый трейлер «Однажды в Голливуде». Премьера в России запланирована на 8 августа.