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Премьера Тарантино в Каннах: Летучая пришла с мужем, а Ди Каприо оставил девушку в одиночестве

21 мая в рамках конкурсного показа Каннского кинофестиваля состоялась премьера новой криминальной ленты Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Самый ожидаемый фильм этого года посмотрели знаменитые гости фестиваля, в том числе и наши соотечественники.
Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино, Марго Робби
Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино с супругой Даниэллой Пик и Марго Робби

Минувший вторник стал, пожалуй, самым ярким днем 72-го Каннского кинофестиваля. Все потому, что в Канны прибыли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби во главе с Квентином Тарантино.

Этим летом в кинопрокат выходит криминальная драма маэстро «Однажды в Голливуде», в которой впервые за свою карьеру снялись вместе Ди Каприо и Питт. Такой звездный дуэт не может не интриговать, не правда ли?

В рамках конкурсного просмотра Тарантино и команда представили ленту, заранее попросив именитых зрителей не делиться своими впечатлениями до официальной премьеры в кинотеатрах.

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино с супругой Даниэллой Пик

«Съемочная труппа и актеры тяжело работали над тем, чтобы создать что-то оригинальное. Я всего лишь прошу всех избежать раскрытия каких-либо поворотов, которые затем помешают зрителям увидеть фильм теми же глазами, что и вы», — объяснил в Твиттере свою просьбу режиссер.

Марго Робби
Марго Робби (в Chanel)

Новая работа Тарантино вызвала большой интерес мировых селебов. На красной дорожке, а затем и в кинозале, были замечены актеры Эдриан Броуди и Эль Фаннинг, модель Винни Харлоу, Бруклин Бекхэм со своей возлюбленной Ханной Кросс и многие другие.

Появилась на показе и девушка Ди Каприо, модель Камилла Мороне. Правда, позировала на красной дорожке она без своего звездного бойфренда. 

Посетили премьеру и отечественные звезды — телеведущая Елена Летучая в компании супруга Юрия Анашенкова и модели Саша Лусс и Валерия Кауфман.

На данный момент «Однажды в Голливуде» считается одним из главных фаворитов Каннского кинофестиваля — лента номинирована на 4 награды. Что удивительно, ровно 25 лет назад — 21 мая 1994-го — Тарантино уже покорил Канны, получив Пальмовую ветвь за впоследствии ставший культовым фильм «Криминальное чтиво». Повторит ли успех новая работа режиссера мы узнаем на церемонии награждения, которая состоится 25 мая.

А пока предлагаем оценить новый трейлер «Однажды в Голливуде». Премьера в России запланирована на 8 августа.

Перейти к обсуждению 3


22 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Квентин Тарантино, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Эль Фаннинг, Эдриан Броуди, Винни Харлоу, Даутцен Крез, Бруклин Бекхэм, Нина Добрев, Мишель Родригес, Сара Сампайо, Саша Лусс, Елена Летучая, Валерия Кауфман, Жозефин Скривер, Венсан Перес, Коко Роша, Хлое Севиньи, Гаэль Гарсия Берналь, Кьяра Ферраньи, Каролина Куркова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Странные наряды у некоторых. Дакота, Мишель, Каролина - хороши, элегантны. Робби могла бы и получше наряд выбрать, фигура хорошая. Интересно, что Летучая там делает?

  • На Марго Робби черти че и сбоку бантик с розочкой)))

  • Мишель Родригес внезапно очень понравилась. Хлоя Севиньи, "Бурый кролик" самое то для нее...

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