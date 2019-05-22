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Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом

С каждым днем количество отечественных звезд в Каннах стремительно растет. Недавно прибыла на Лазурный берег и Татьяна Навка, являющаяся амбассадором одного из главных спонсоров кинофестиваля. 
Татьяна Навка
Татьяна Навка

В 2018-м Татьяна Навка стала посланницей ювелирного Дома Chopard. Именно поэтому фигуристка не могла пропустить Каннский кинофестиваль, с которым бренд плотно сотрудничает больше 20 лет.

21 мая знаменитость посетила «джентльменскую» вечеринку, которую вот уже несколько лет подряд Chopard проводит совместно с английским клубом Annabel's. 

Традиционно на The Gentleman's Evening ювелирный Дом представляет вниманию публики коллекции мужских часов. 

Чтобы поддержать царящую на мероприятии атмосферу закрытого клуба для денди, Татьяна выбрала брючный костюм, который надела прямо на голое тело!

Татьяна Навка
 

Казалось, для завершения образа Навке не хватало лишь строгих часов Chopard. Впрочем, знаменитость решила обыграть наряд роскошными украшениями, выбрав ослепительное колье, массивные серьги и кольцо бренда. 

Пожалуй, аутфит российской звезды стал самым запоминающимся среди всех остальных на этой вечеринке. Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали  похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.

А чей образ на The Gentleman's Evening понравился больше всего вам?

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22 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Татьяна Навка, Адриана Лима, Каролина Куркова, Колин Ферт, Хлое Севиньи, Бруклин Бекхэм

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • на мужика стала похожа! и этот жуткий цвет волос

  • Навка так лицо обколола, что перекошенное стало и брови лохматые.

  • Навка никогда красавицей не была. Хищная внешность у нее и взгляд такой же. А прикид ее: на мой взгляд блеска to mutch!!!! КАК елка на новый год :)))

  • что у нее с бровями? как умылась так и пошла? хоть просто причесать в правильном навравлении с легкой тушью для бровей . капец ,но в брюликах

  • "амбассадор" = посол по-русски?

  • 44 года ей? да ладно . с такими деньгами пардон, ну очень не очень выглядит

  • К 3 комментарию:)Too much пишется.

  • Амбассадор Chopard?! No comments...

  • Nata_Ch_79@mail.ru

    Навка никогда красавицей не была. Хищная внешность у нее и взгляд такой же. А прикид ее: на мой взгляд блеска to mutch!!!! КАК елка на новый год :)))

    Нет, в молодости недолгое время была красивой. Но красота как-то быстро соскочила, остался один нос(

  • Бруклин дядя такой стал)

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