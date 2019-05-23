Бруклин Бекхэм и его девушка безуспешно пытаются выглядеть на красной дорожке как Дэвид и Виктория

Для дебюта на красной дорожке 21-летняя Хана Кросс, возлюбленная Бруклина Бекхэма, выбрала кожаное платье Salvatore Ferragamo с так полюбившимся звездам вырезом, открывающим ногу, однако все равно скрывающее всяческие очертания тела.
По-модному небрежный пучок на макушке девушки перекликается с любимой прической Виктории.
Скорее всего предполагалось, что укладка должна была добавить образу изысканности, но достаточно неряшливое исполнение дает обратный, нахальный эффект. Акценты в виде аккуратного колье и яркой помады, оттенок которой идеально подходит брюнетке Хане, смотрятся удачно.
Переходим к Бруклину, тем более что парень старался не меньше. И тут у нас две новости: одна хорошая, другая — не очень. Начнем с первой. Умение Дэвида Бекхэма носить классические костюмы и при этом не выглядеть, как офисный клерк, передалось его старшему сыну по наследству.
Вторая новость состоит в том, что с прическами, которыми футбольная легенда славилась во все времена, у Бруклина пока досадные промахи. Каннская укладка парня напоминает волосы отца после напряженного матча. Такая прическа в сочетании с классическим костюмом-тройкой выглядит нарочито дерзко, если не сказать протестно.
Образ молодой пары, несмотря на заимствование многих ставших уже культовыми фишек Виктории и Дэвида, не дотягивает до уровня суперзвездной пары. Лоска ребятам пока не хватает, но это, как мы знаем, дело наживное. Главное, что в повседневной жизни мы уважаем их за правильное бунтарство и легкость, с которой они выбирают одежду и смешивают стили. Это двое точно далеко пойдут.