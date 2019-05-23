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Бруклин Бекхэм и его девушка безуспешно пытаются выглядеть на красной дорожке как Дэвид и Виктория

20-летний Бруклин Бекхэм и его герлфренд Хана Кросс покоряют Канны. Молодежь охотно проявляет чувства на публике, не стесняясь направленных на них камер. «Расслабленным» кажется не только поведение пары, но, увы, и внешний вид.
Хана Кросс и Бруклин Бекхэм
Хана Кросс и Бруклин Бекхэм

Для дебюта на красной дорожке 21-летняя Хана Кросс, возлюбленная Бруклина Бекхэма, выбрала кожаное платье Salvatore Ferragamo с так полюбившимся звездам вырезом, открывающим ногу, однако все равно скрывающее всяческие очертания тела.

Сидит аутфит неоднозначно, чего никогда не допустила бы мать Бруклина — Виктория Бекхэм.

По-модному небрежный пучок на макушке девушки перекликается с любимой прической Виктории. 

Виктория Бекхэм 
Виктория Бекхэм 

Скорее всего предполагалось, что укладка должна была добавить образу изысканности, но достаточно неряшливое исполнение дает обратный, нахальный эффект. Акценты в виде аккуратного колье и яркой помады, оттенок которой идеально подходит брюнетке Хане, смотрятся удачно.

Переходим к Бруклину, тем более что парень старался не меньше. И тут у нас две новости: одна хорошая, другая — не очень. Начнем с первой. Умение Дэвида Бекхэма носить классические костюмы и при этом не выглядеть, как офисный клерк, передалось его старшему сыну по наследству. 

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм

Вторая новость состоит в том, что с прическами, которыми футбольная легенда славилась во все времена, у Бруклина пока досадные промахи. Каннская укладка парня напоминает волосы отца после напряженного матча. Такая прическа в сочетании с классическим костюмом-тройкой выглядит нарочито дерзко, если не сказать протестно.

Образ молодой пары, несмотря на заимствование многих ставших уже культовыми фишек Виктории и Дэвида, не дотягивает до уровня суперзвездной пары. Лоска ребятам пока не хватает, но это, как мы знаем, дело наживное. Главное, что в повседневной жизни мы уважаем их за правильное бунтарство и легкость, с которой они выбирают одежду и смешивают стили. Это двое точно далеко пойдут.

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23 мая 2019
Текст WOMAN.RU
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • смесь Гарика Сукачева с Джеком-Воробьем.

  • Папаша в своё время поинтересней Бруклина был, а вот девушка красивая в отличии от Вики с носом пятачком.

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