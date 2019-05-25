Альбина Джанабаева выгуляла в Каннах платье с шокирующим декольте

На днях Альбина Джанабаева присоединилась к ряду отечественных звезд, прибывших на Каннский кинофестиваль. Кто бы знал, что певица готовится так сильно удивлять гостей красной дорожки мероприятия!

Альбина Джанабаева

25 мая состоится закрытие 72-го Каннского кинофестиваля. Ближе к этой дате концентрация знаменитостей на Лазурном берегу начинает зашкаливать.

24 мая прилетела в Канны и Альбина Джанабаева — правда, без супруга Валерия Меладзе, который готовится к выступлениям в Москве.

В своем микроблоге певица написала, что ее поездка на фестиваль оказалась под угрозой срыва. Дело в том, что стилист, который должен был подготовить ее к выходу на красную дорожку, резко отказался от работы с ней.



В итоге, Альбине пришлось собираться на кинофестиваль самостоятельно. По признанию исполнительницы, особенно сложно ей было выбрать платье — она буквально разрывалась между белым, пурпурным и красным нарядом.



Как видите, Джанабаева все же остановилась на ярко-красном платье в пол от бренда Fouad Sarkis. Свой образ она дополнила массивным кольцом от российского ювелира Вадима Чуркина.

Многих пользователей Сети поразила откровенность звездного образа.

Красное платье на одной бретели имело невероятно глубокое декольте. Иногда казалось, что еще немного и случится казус.

1 2 3 ... 10 Альбина Джанабаева продемонстрировала в Каннах экстремально глубокое декольте

К счастью, наряд достойно прошел проверку. Альбина стала одной из главных звезд праздничного ужина, а затем и кинопоказа ленты французского режиссера Жюстина Трие «Соблазн». Быть может, певица подбирала образ под название картины?