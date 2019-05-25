Альбина Джанабаева выгуляла в Каннах платье с шокирующим декольте

25 мая состоится закрытие 72-го Каннского кинофестиваля. Ближе к этой дате концентрация знаменитостей на Лазурном берегу начинает зашкаливать.
В своем микроблоге певица написала, что ее поездка на фестиваль оказалась под угрозой срыва. Дело в том, что стилист, который должен был подготовить ее к выходу на красную дорожку, резко отказался от работы с ней.
В итоге, Альбине пришлось собираться на кинофестиваль самостоятельно. По признанию исполнительницы, особенно сложно ей было выбрать платье — она буквально разрывалась между белым, пурпурным и красным нарядом.
Как видите, Джанабаева все же остановилась на ярко-красном платье в пол от бренда Fouad Sarkis. Свой образ она дополнила массивным кольцом от российского ювелира Вадима Чуркина.
Красное платье на одной бретели имело невероятно глубокое декольте. Иногда казалось, что еще немного и случится казус.
К счастью, наряд достойно прошел проверку. Альбина стала одной из главных звезд праздничного ужина, а затем и кинопоказа ленты французского режиссера Жюстина Трие «Соблазн». Быть может, певица подбирала образ под название картины?