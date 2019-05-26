Эль Фаннинг, Катрин Денев и двойник Майкла Джексона на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

25 мая состоялось закрытие Каннского кинофестиваля. Имена победителей первыми узнали Катрив Денев, Сильвестр Сталлоне, а также неожиданно появившийся на церемонии двойник Майкла Джексона.

Жюри 72-го Каннского кинофестиваля

25 мая на Лазурном берегу прошла церемония закрытия 72-го Каннского кинофестиваля.

Именно в этот вечер стали известны имена победителей одного из главных киноконкурсов мира.

Перед началом подведения итогов вниманию звездных гостей был представлен фильм вне конкурсной программы — новая комедия от создателей фильма «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано «Особенные», одну из главных ролей в которой исполнил Венсан Кассель. Актер присутствовал на премьере, но, к сожалению, без своей молодой жены Тины Кунаки.

Венсан Кассель

Фестиваль, длившийся целых 12 дней, успели посетить сотни знаменитостей со всего мира.

Однако до церемонии закрытия задержались лишь некоторые.

По финальной красной дорожке мероприятия прошлись представители звездных семей: Катрин Денев с дочерью Кьярой Мастроянни, Сильвестр Сталонне с супругой Дженнифер Флавин и дочерью Систин, Квентин Тарантино с женой Даниэллой Пик и многие другие.

Сильвестр Сталлоне с женой и дочерью

Кого уж точно мы не ожидали увидеть в Каннах, так это Майкла Джексона — точнее, его двойника. Мужчина, сильно похожий на давно умершего короля поп-музыки, молча, но крайне эффектно прошелся по красной дорожке, оставив окружающих в весьма смешанных чувствах.



Кинонаграды на фестивале вручались каждый вечер. Однако в последний день стали известны победители в главных номинациях. Так, лучшим фильмом была признана остросоциальная комедия «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо (в этому году Корея впервые победила в Каннах), а лучшими актерами стали Антонио Бандерас и Эмили Бичем.





С полным списком лауреатов кинофестиваля вы можете ознакомиться ниже:



«Золотая пальмовая ветвь» — «Паразиты», режиссер Пон Джун-хо



Гран-при — «Атлантика», режиссер Мати Диоп



Приз жюри — «Отверженные», режиссер Ладж Ли, и «Козодои», режиссеры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо



Лучший режиссер — Жан-Пьер и Люк Дарденны, «Молодой Ахмед»



Лучшая мужская роль — Антонио Бандерас, «Боль и слава»



Лучшая женская роль — Эмили Бичем, «Малыш Джо»



Лучший сценарий — Селин Скьямма, «Портрет молодой женщины в огне»



«Золотая камера» (лучший дебют) — «Наши матери», режиссер Сизар Диаз



Специальный приз жюри — «Должно быть, это рай», режиссер Элиа Сулейман