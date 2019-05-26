Эль Фаннинг, Катрин Денев и двойник Майкла Джексона на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля

25 мая на Лазурном берегу прошла церемония закрытия 72-го Каннского кинофестиваля.
Перед началом подведения итогов вниманию звездных гостей был представлен фильм вне конкурсной программы — новая комедия от создателей фильма «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано «Особенные», одну из главных ролей в которой исполнил Венсан Кассель. Актер присутствовал на премьере, но, к сожалению, без своей молодой жены Тины Кунаки.
Фестиваль, длившийся целых 12 дней, успели посетить сотни знаменитостей со всего мира.
По финальной красной дорожке мероприятия прошлись представители звездных семей: Катрин Денев с дочерью Кьярой Мастроянни, Сильвестр Сталонне с супругой Дженнифер Флавин и дочерью Систин, Квентин Тарантино с женой Даниэллой Пик и многие другие.
Кого уж точно мы не ожидали увидеть в Каннах, так это Майкла Джексона — точнее, его двойника. Мужчина, сильно похожий на давно умершего короля поп-музыки, молча, но крайне эффектно прошелся по красной дорожке, оставив окружающих в весьма смешанных чувствах.
Кинонаграды на фестивале вручались каждый вечер. Однако в последний день стали известны победители в главных номинациях. Так, лучшим фильмом была признана остросоциальная комедия «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо (в этому году Корея впервые победила в Каннах), а лучшими актерами стали Антонио Бандерас и Эмили Бичем.
С полным списком лауреатов кинофестиваля вы можете ознакомиться ниже:
«Золотая пальмовая ветвь» — «Паразиты», режиссер Пон Джун-хо
Гран-при — «Атлантика», режиссер Мати Диоп
Приз жюри — «Отверженные», режиссер Ладж Ли, и «Козодои», режиссеры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо
Лучший режиссер — Жан-Пьер и Люк Дарденны, «Молодой Ахмед»
Лучшая мужская роль — Антонио Бандерас, «Боль и слава»
Лучшая женская роль — Эмили Бичем, «Малыш Джо»
Лучший сценарий — Селин Скьямма, «Портрет молодой женщины в огне»
«Золотая камера» (лучший дебют) — «Наши матери», режиссер Сизар Диаз
Специальный приз жюри — «Должно быть, это рай», режиссер Элиа Сулейман