Вот уже которую неделю в прессе ходит информация о том, что брак Ким Кардашьян и Канье Уэста трещит по швам. Якобы отношения пары ухудшились после того, как рэпер попал в больницу с нервным срывом. Сами знаменитости новость о предстоящем разводе не подтверждают, но и не выходят в свет вместе, как было раньше. Однако в минувший четверг фотографам удалось застать Ким и Канье за совместным походом в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике.
На фото, которые распространились по Сети, супруги выглядят несчастливыми и утомленными. Однако очевидцы происходящего рассказали TMZ, что после того, как Кардашьян и Уэст сели в свой автомобиль, они принялись что-то обсуждать и смеяться. «Только в своей машине они оживились, стали улыбаться. Они вели себя непринужденно и просто наслаждались обществом друг друга», — поделился инсайдер.
Фото 3, на заднем плане😄
Фото 1 - вот честно, именно так одевались гопники и их "подруги" в начале 90-x. Ужас.
Фото 1 - вот честно, именно так одевались гопники и их "подруги" в начале 90-x. Ужас.
Тётенька (или дяденька?) на 3 фото имеет все шансы попасть в рейтинг фотобомб 2016 года. Облачение главных героев - полный треш, либо я - безнадежный профан в стиле.
Болезнь, развод, депрессия - а они мило так в ресторан сходили, глупости, все у них отлично, сценарий отыгран - деньги получены.
У них одно пальто на двоих?
Одежда конечно именно для ресторана.
И на вид Кени не выглядит счастливым
ужасно одеты .Фу