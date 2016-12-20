Западные СМИ не устают писать о том, что 36-летняя Ким Кардашьян планирует развестись с 39-летним Канье Уэстом, который недавно вышел из рехаба. Однако 19 декабря супруги опровергли слухи о расставании и появились на публике вместе. Папарацци застали пару за походом в ресторан.

1 2 3 ... 13 Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые появились на публике после госпитализации рэпера

Вот уже которую неделю в прессе ходит информация о том, что брак Ким Кардашьян и Канье Уэста трещит по швам. Якобы отношения пары ухудшились после того, как рэпер попал в больницу с нервным срывом. Сами знаменитости новость о предстоящем разводе не подтверждают, но и не выходят в свет вместе, как было раньше. Однако в минувший четверг фотографам удалось застать Ким и Канье за совместным походом в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике.



На фото, которые распространились по Сети, супруги выглядят несчастливыми и утомленными. Однако очевидцы происходящего рассказали TMZ, что после того, как Кардашьян и Уэст сели в свой автомобиль, они принялись что-то обсуждать и смеяться. «Только в своей машине они оживились, стали улыбаться. Они вели себя непринужденно и просто наслаждались обществом друг друга», — поделился инсайдер.