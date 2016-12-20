До романа с Дмитрием Шепелевым Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году, на протяжении нескольких лет встречалась с танцором из своего коллектива по имени Петр. 20 декабря молодой человек пришел на шоу Ларисы Гузеевой, чтобы найти свою любовь. В разговоре с ведущей он рассказала о своей экс-возлюбленной, которой оказалась знаменитая певица.
Также молодой человек рассказал, как развивались их отношения: «Мы были вместе четыре года. Об этом знали подруги и родные Жанны. У нас не было задачи афишировать или скрывать наш роман. Мы говорили и о детях, и о свадьбе, но не хотели торопить события. Она не давала мне поводов для ревности, но ее профессия меня немного отталкивала. Я сказал: «Если бы все было по-другому и ты была бы обычным человеком, то все было бы гораздо лучше».
И этот подзаработал.
Повезло парню. Вовремя спрыгнул. А то сейчас он получал бы ушаты грязи из всех утюгов от ее неадекватной семейки.
Прямо противно от таких мужиков...
А это типа рубрика "для тех, кто не смотрел телек!", да?)
Петя хороший парень! Воспитанный и скромный! Если бы они не расстались, все было бы по-другому!
Говорили о свадьбе и детях, но за 4 года ни до свадьбы дело не дошло, ни до детей. И мог бы не рассказывать о том, что в первый же вечер переспали.
Петя хороший парень! Воспитанный и скромный! Если бы они не расстались, все было бы по-другому!
Петя хороший парень! Воспитанный и скромный! Если бы они не расстались, все было бы по-другому!
Что было бы по-другому? Жанны нет в живых, и он никак не смог бы предотвратить ни ее болезнь, ни ее смерть.
и сколько еще будут все пиаряться на ее костях?
очень красовался),сам себя пиарил, напряг с работой? четыре года встреч .....или чего?