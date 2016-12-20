20 декабря героем программы «Давай поженимся!» на Первом канале стал бывший бойфренд Жанны Фриске , с которым она встречалась четыре года. В ходе программы молодой человек откровенно рассказал об отношениях с певицей.

До романа с Дмитрием Шепелевым Жанна Фриске, которая скончалась в 2015 году, на протяжении нескольких лет встречалась с танцором из своего коллектива по имени Петр. 20 декабря молодой человек пришел на шоу Ларисы Гузеевой, чтобы найти свою любовь. В разговоре с ведущей он рассказала о своей экс-возлюбленной, которой оказалась знаменитая певица.

«Наш роман завязался на съемочной площадке. И однажды в Новый год Жанна решила провести праздник со своим коллективом. Сначала были все вместе, а потом мы остались с ней наедине, и я вызвался проводить ее до дома, на что Жанна ответила согласием. Так случилось, что эту ночь мы провели в моей съемной двушке», — поделился Петр.



Также молодой человек рассказал, как развивались их отношения: «Мы были вместе четыре года. Об этом знали подруги и родные Жанны. У нас не было задачи афишировать или скрывать наш роман. Мы говорили и о детях, и о свадьбе, но не хотели торопить события. Она не давала мне поводов для ревности, но ее профессия меня немного отталкивала. Я сказал: «Если бы все было по-другому и ты была бы обычным человеком, то все было бы гораздо лучше».

Петр признался, что расстались они с Жанной тихо и мирно. Однако молодой человек долго не мог начать новые отношения и всех девушек сравнивал с певицей.