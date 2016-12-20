20 декабря героиней программы «Наедине со всеми» на Первом канале стала дочь легендарного актера Олега Ефремова, Анастасия Ефремова. В разговоре с Юлией Меньшовой она рассказала об отношениях с отцом и матерью, а также раскрыла семейную драму.

Известный российский актер Олег Ефремов ушел из жизни 16 лет тому назад, однако его дочь Анастасия до сих пор не может смириться с утратой. В программе «Наедине со всеми» она рассказала, как тяжело переживала смерть отца.

«Мне так было страшно. Он был огромной бетонной стеной за моей спиной, я растерялась безумно, моя стена — она рухнула. Я балансирую, он должен был быть всегда. Это было невероятное для меня потрясение. Очень долго не могла встать, потом погиб мой старший сын, и это меня совершенно выбило из жизни лет на пять. Только недавно я вернулась к реальности», — поделилась Анастасия Ефремова.



Кроме того, героиня отметила, что у нее не ладились отношения с матерью, поэтому она всегда была папиной дочкой: «Отсутствие любви мамы мне очень помогло в жизни. Я в некоторой степени стала «железным человеком», которому ничья любовь в принципе и не нужна. Когда у нас совсем все стало тяжело в отношениях, я переехала к папе. Я до сих пор горжусь отцом и всегда с радостью напоминаю себе: «Я дочь Ефремова».