Известный российский актер Олег Ефремов ушел из жизни 16 лет тому назад, однако его дочь Анастасия до сих пор не может смириться с утратой. В программе «Наедине со всеми» она рассказала, как тяжело переживала смерть отца.
«Мне так было страшно. Он был огромной бетонной стеной за моей спиной, я растерялась безумно, моя стена — она рухнула. Я балансирую, он должен был быть всегда. Это было невероятное для меня потрясение. Очень долго не могла встать, потом погиб мой старший сын, и это меня совершенно выбило из жизни лет на пять. Только недавно я вернулась к реальности», — поделилась Анастасия Ефремова.
Кроме того, героиня отметила, что у нее не ладились отношения с матерью, поэтому она всегда была папиной дочкой: «Отсутствие любви мамы мне очень помогло в жизни. Я в некоторой степени стала «железным человеком», которому ничья любовь в принципе и не нужна. Когда у нас совсем все стало тяжело в отношениях, я переехала к папе. Я до сих пор горжусь отцом и всегда с радостью напоминаю себе: «Я дочь Ефремова».
Надо же..у меня то же,что она описала про маму...
Отсутствие любви у моих родителей ко мне не сделало меня холодной. Всю свою любовь я отдаю мужу и детям, своим подругам, сестре. Маленькой я очень любила бабушку и дедушку. Я не могу не любить, мне плохо без этого. Не хочу быть холодной и отмороженной. А нелюбовь родителей - это боль навсегда.
я могу ее понять на счет отца. я сама потеряла отца когда мне было около десяти лет. и любовь родителей была такая сильная всегда, что потеряв отца я словно бы потеряла руку. словно бы часть меня отрезали. и мама понимая это, всегда старалась сделать так, чтобы ее любовь и забота была двойной. хотя ненсмотря на то что меня любили и боготворили, так как я была поздним ребенком, я всегда боролась за место под солнцем, и выросла очень жестким человеком по отношению к чужим людям. толькос родными я могу быть искренней и открытой. весь отсальной мир это джунгли,в которых нужно выживать. в котором есть конкуренты, но нет друзей.
Любая медаль имеет 2 стороны. Есть когда сильный отец (" щит и опора") - хорошо, но когда его не станет, детям, - если они привыкли рассчитывать не на себя, а на папу, - будет очень плохо. Если нет нормального отца, и матери ты не нужна - тоже плохо, хотя человека это или закаляет, или/и - озлобляет. Золотой баланс должен быть.
я могу ее понять на счет отца. я сама потеряла отца когда мне было около десяти лет. и любовь родителей была такая сильная всегда, что потеряв отца я словно бы потеряла руку. словно бы часть меня отрезали. и мама понимая это, всегда старалась сделать так, чтобы ее любовь и забота была двойной. хотя ненсмотря на то что меня любили и боготворили, так как я была поздним ребенком, я всегда боролась за место под солнцем, и выросла очень жестким человеком по отношению к чужим людям. толькос родными я могу быть искренней и открытой. весь отсальной мир это джунгли,в которых нужно выживать. в котором есть конкуренты, но нет друзей.
Тот случай, когда хочется от души поблагодарить за эфир, потому что дочь Ефремова, которая в тени, произвела просто неизгладимое впечатление, в отличие от сына, который везде на виду. Достойная, прекрасная женщина, очень обаятельная и при этом чувствуется, какой это масштаб личности, вполне достойный памяти отца. Сердце сжалось, когда рассказывала про сына, такая трагедия была ужасная... Настоящая потрясающая героиня, очень хотелось бы ещё один с ней эфир, посвящённый уже не столько личным трагедиям и драмам, разговору об отце, сколько ей самой - она тоже большая молодец, многого добилась сама. Театроведы и критики - это особая порода людей, даже слушать их одно удовольствие, думаю, она могла бы многое ещё поведать, потому что всё-таки много было личных грустных моментов, о которых любому человеку говорить тяжело.
"Отсутствие любви мамы" - не представляю.