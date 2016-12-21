В 2015 году 33-летняя Виктория Лопырева рассталась с 26-летним Федором Смоловым. Однако в Instagram телеведущей все чаще стали появляться фото с роскошными букетами. На днях звезда призналась, что в ее жизни появился новый мужчина.

1 2 3 ... 13 Виктория Лопырева откровенно рассказала о своей личной жизни

После расставания с Федором Смоловым Виктория Лопырева не грустит в одиночестве. В настоящее время звезда наслаждается новыми отношениями, которые предпочитает не афишировать. Впервые о том, что у нее есть бойфренд, Лопырева рассказала корреспонденту газеты «Спорт-Экспресс».

«Я уже встретила своего принца. Простите, но мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю», — заявила Лопырева.

Кроме того, Виктория отметила, что она отлично ладит с бывшим супругом: «У нас прекрасные отношения с Федором. Считаю, что людям, которые потратили друг на друга не один год жизни и многое дали друг другу, глупо не поддерживать отношения. Пусть не сложилось как у пары. Но это не означает, что мы не можем общаться как друзья».