После расставания с Федором Смоловым Виктория Лопырева не грустит в одиночестве. В настоящее время звезда наслаждается новыми отношениями, которые предпочитает не афишировать. Впервые о том, что у нее есть бойфренд, Лопырева рассказала корреспонденту газеты «Спорт-Экспресс».
Кроме того, Виктория отметила, что она отлично ладит с бывшим супругом: «У нас прекрасные отношения с Федором. Считаю, что людям, которые потратили друг на друга не один год жизни и многое дали друг другу, глупо не поддерживать отношения. Пусть не сложилось как у пары. Но это не означает, что мы не можем общаться как друзья».
Каким супругом, они не были официально женаты...
Если это правда, то я рада за Вику! Шикарная женщина не должна быть одна.
Каким супругом, они не были официально женаты...
Принц поди женатый и с Викусей светится не торопится😃
Она совсем роскошная женщина!
Из такой простушки стала настоящей красавицей . Молодец !
Господи, какая же Виктория красивая!
С чего вы это взяли?
до пластики вас ее фото тоже восхищает?
Вот повезло же человеку с пластикой! Прям красота! Тот случай, когда все сделано как надо и стало лучше, чем было. Уж не знаю, насколько это все дорого и неудобно в обслуживании (наверно не так легко и просто носить силикон и чужие волосы), но смотрится шикарно.