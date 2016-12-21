47-летняя Татьяна Буланова и 41-летний Владислав Радимов разошлись, но по-прежнему продолжают общаться и воспитывать 9-летнего сына Никиту. Так, 21 декабря спортсмен опубликовал фотографию с родительского собрания наследника и рассказал поклонникам, за что до сих пор чувствует вину.
В начале декабря стало известно, что Татьяна Буланова и Владислав Радимов расторгли брак официально. Супруги не стали устраивать скандалов и ссор, поскольку не хотят травмировать своего сына Никиту. Кстати, в воспитании мальчика бывшие супруги принимают равноценное участие.
Также тренер объяснил, почему чувствует себя виновным: «Когда сам стал родителем — ощущение провинившегося осталось. Будь хоть кем, а сидишь перед учителем и робеешь. Сегодня вот так же сидел перед Никитиной учительницей Мариной Александровной. Тут же вообще как получается... Если про твоего сына неприятное говорят, то сразу тянет его защитить! Или хотя бы предвосхитить — я знаю, он мне сам все рассказал. А потом, дома, как себя вести? Сын ли, дочка ли и так уже наказан — ожиданием разборок. Он же знает, что учительница, если что, на него настучит. И тут ты еще, суровый воспитатель, типа в детстве безгрешный. Впрочем, как и во взрослой жизни. Так и проводим вечер в волнении: я на собрании в надежде, что пронесет и про Никиту ничего плохого не скажут, а он — дома, надеясь на то же самое. У многих похожие чувства есть?».
А заголовок-то какой!
Меньше бы по бабам прыгал, а семьей занимался
Буланова яблоки молодильные что ли ест. Последние 25 лет не меняется.
Хорошо отношусь к Булановой, но она такая одинаковая все эти годы. Одна и та же причёска мэйкап. Надо меняться периодически.
Сыну плохой пример подавал, подаёт, опозорил Татьяну на ВСЮ страну и сына.
Буланова яблоки молодильные что ли ест. Последние 25 лет не меняется.
Мальчишка- симпатяжка у них.Жаль,что семья распалась.
У Марины Александровны открыт сайт "в контакте", на мониторе видно))))