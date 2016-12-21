47-летняя Татьяна Буланова и 41-летний Владислав Радимов разошлись, но по-прежнему продолжают общаться и воспитывать 9-летнего сына Никиту. Так, 21 декабря спортсмен опубликовал фотографию с родительского собрания наследника и рассказал поклонникам, за что до сих пор чувствует вину.

В начале декабря стало известно, что Татьяна Буланова и Владислав Радимов расторгли брак официально. Супруги не стали устраивать скандалов и ссор, поскольку не хотят травмировать своего сына Никиту. Кстати, в воспитании мальчика бывшие супруги принимают равноценное участие.

(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru) Так, 21 декабря Владислав посетил родительское собрание в школе сына. Об этом он рассказал в своем микроблоге. «Погоня! Какой детективный сюжет обходится без нее? И какая школа — без родительских собраний? Сегодня у Никиты в школе — предновогоднее родительское собрание. А я всегда стремался и до сих пор стремаюсь этих собраний. Когда был пацаном, хотел, чтобы мои родители вообще не ходили в школу — что-нибудь ненужное для их ушей обязательно вскроется. Двойка там, прогул, драка или еще чего. А потом, дома, будут разборки со мной», — начал Радимов.

Также тренер объяснил, почему чувствует себя виновным: «Когда сам стал родителем — ощущение провинившегося осталось. Будь хоть кем, а сидишь перед учителем и робеешь. Сегодня вот так же сидел перед Никитиной учительницей Мариной Александровной. Тут же вообще как получается... Если про твоего сына неприятное говорят, то сразу тянет его защитить! Или хотя бы предвосхитить — я знаю, он мне сам все рассказал. А потом, дома, как себя вести? Сын ли, дочка ли и так уже наказан — ожиданием разборок. Он же знает, что учительница, если что, на него настучит. И тут ты еще, суровый воспитатель, типа в детстве безгрешный. Впрочем, как и во взрослой жизни. Так и проводим вечер в волнении: я на собрании в надежде, что пронесет и про Никиту ничего плохого не скажут, а он — дома, надеясь на то же самое. У многих похожие чувства есть?».