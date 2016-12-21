21 декабря в СМИ появилась новость о том, что шоу «Ревизорро» с Еленой Летучей заинтересовались правоохранительные органы. В МВД действия съемочной группы программы признали неправомерными.

Судя по всему, программа «Ревизорро» находится под угрозой закрытия. Сегодня МВД России выступило с заявлением, что сотрудники программы не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, а для этих целей существует Роспотребнадзор.

«Согласно п. 1 положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением правительства РФ от 30 июня 2004 года, функцию по организации и осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в области защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор», — гласит заявление.

Кроме того, в МВД отметили, что правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением правительства РФ от 15 августа 1997 года, не предоставляют права ни потребителю, ни журналисту самостоятельно входить в помещения, доступ к которым ограничен.