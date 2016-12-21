21 декабря в СМИ появилась новость о том, что шоу «Ревизорро» с Еленой Летучей заинтересовались правоохранительные органы. В МВД действия съемочной группы программы признали неправомерными.
Судя по всему, программа «Ревизорро» находится под угрозой закрытия. Сегодня МВД России выступило с заявлением, что сотрудники программы не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, а для этих целей существует Роспотребнадзор.
Кроме того, в МВД отметили, что правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением правительства РФ от 15 августа 1997 года, не предоставляют права ни потребителю, ни журналисту самостоятельно входить в помещения, доступ к которым ограничен.
Ну самая норм передача была, и Летучая баба молодец!!!
Столько лет ходила проверяла, а сейчас выяснилось, что это незаконно. Значит, очень сильно кому-то навредили.
Единственная передача, которая на стороне людей, потребителей, а не на стороне так называемого "бизнеса", который тухлятину без зазрения совести скормят и глазом не моргнут. Не хотят людей защищать.
Так себе надзор, исходя из того, что нам показал Ревизорро...
Столько лет ходила проверяла, а сейчас выяснилось, что это незаконно. Значит, очень сильно кому-то навредили.
Для себя дома готовьте как угодно, но если рестораторы и прочие берут за это деньги, то уж будьте любезны,: покажите чем вы людей кормите. Если все правильно и чисто, чего бояться то? А то как посмотришь так и офигеешь от "сервиса", то просрочка, то объедки, то чуть ли не на полу мясо резали, грязь кругом... проснулись, не прошло и года, кому то Ревизорро дорогу то перешло, если спохватились и закрывать начинают.
Где-то читала комментарий на эту тему, что на "пятнице" есть другое шоу - "на ножах" и в нем работники кухни все ходят без головных уборов и шапочек, а ведущий часто находит продукты без маркировки и вообще сам ходит по кухне в таком виде, а также даже показывают тараканов. И никто ничего не закрывает и не вопит про Роспотребнадзор. так что все это шоу, все эти проверки.
Проверила Летучая Москву и все...гудбай программа. Эх...жаль.
Правильно, надо этим рестораторам по носу давать почаще и в тонусе держать, чтоб не забывали, что они не только деньги зарабатывают, а должны качество предоставляемых услуг соблюдать. А вот из-за таких людей которые не видят разницы между своей грязной кухней и общественным заведением наши "бизнесмены" и впихивают все что ни попадя, а вы предлагаете соглашаться и радоваться. Нет уж, спасибо.
У кого есть ресторан - тот возмущен проверками. Потребители и клиенты хотят видеть и знать чем их кормят. Еще раз, для владельцев кафе и ресторанов - вы берете с людей деньги за это! Посетители не идут к вам в личный дом. Вам ПЛАТЯТ за еду и сервис, за "спасибо" вы никого кормить не будете. Рестораны это общественные, публичные места и клиенты хотят чем вы их кормите. Что за истерика: "Я никого не пущу на свою кухню!..." В чем проблема? Тараканов боитесь показать или у вас грязи по колено? Вот только программа начала находить актуальные проблемы, так тут же ее убирают... куда удобней закрывать глаза на проблемы.