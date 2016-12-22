21 декабря в Сети появился новый короткометражный фильм Ренаты Литвиновой под названием «Ну простите». Главные роли в картине исполнили дочь режиссера Ульяна Добровская, Софья Заика, Константин Хабенский и Любовь Инжиневская.
В преддверии Нового года Рената Литвинова порадовала своих поклонников новым фильмом «Ну простите». Как и в предыдущих работах режиссера, в ленте снялась ее дочь Ульяна. Компанию девушке на съемочной площадке составил Константин Хабенский. По сюжету героиня Ульяны разговаривает о жизни с персонажем Константина и флиртует с ним за бокалом шампанского.
К слову, этот фильма Рената Литвинова сняла не просто так. Звезда представила его на благотворительном аукционе Светланы Бондарчук и Евгении поповой. Картина «Ну простите» стала одним из лотов.
Просто ужас))) эта Ульяна бездарность, как можно ее в кадр пускать!!! Главное, что таланта нет у неё, а стыдно смотреть мне!
Ужасная бездарность дочка литвиновой! Стыдно даже смотреть на это жалкое кривляние!!
Такая классная дочка, мне очень понравилась !
Но еще очень хочется видеть и саму Ренату на экране , в ее неповторимой манере , жаль что она так мало снимается !
А мне она понравилась и внешность хорошая у нее
что за тягомотина? Хабенский как всегда красавчик!
Девочка играет бесподобно. Очень понравилось.
Мне Костик понравился, такой красивый, из-за него и смотрела только
Нда, уже простых с улицы актеров не остается, все одни звездные дети
У Ульяны хорошая внешность, ей нужно в клипах сниматься - там говорить не нужно. У девочки очень плохая дикция. Ей заниматься нужно
Забавно)) Только сильно копирует маму. И видимо стесняется камеры. Это флирт был? Она вроде ему глазки не строила, просто разговаривала..