21 декабря в Сети появился новый короткометражный фильм Ренаты Литвиновой под названием «Ну простите». Главные роли в картине исполнили дочь режиссера Ульяна Добровская, Софья Заика, Константин Хабенский и Любовь Инжиневская.

1 2 3 ... 12 Дочь Ренаты Литвиновой вновь снялась в ее фильме

В преддверии Нового года Рената Литвинова порадовала своих поклонников новым фильмом «Ну простите». Как и в предыдущих работах режиссера, в ленте снялась ее дочь Ульяна. Компанию девушке на съемочной площадке составил Константин Хабенский. По сюжету героиня Ульяны разговаривает о жизни с персонажем Константина и флиртует с ним за бокалом шампанского.

К слову, этот фильма Рената Литвинова сняла не просто так. Звезда представила его на благотворительном аукционе Светланы Бондарчук и Евгении поповой. Картина «Ну простите» стала одним из лотов.