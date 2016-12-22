На днях в Сети появилась новость о том, что родная сестра Эвелины Бледанс тяжело больна. В эфире одного из телеканалов Диана Бледанс призналась, что вот уже несколько лет страдает от цирроза печени. Чтобы помочь родственнице, знаменитая актриса обратилась к поклонникам в своем Instagram.

Российские СМИ потрясла новость о том, что родная сестра Эведины Бледанс по отцу Диана находится на грани смерти. Вот уже который год женщина борется с циррозом печени. О своей проблеме она рассказала на программе «Говорим и показываем».

«У меня цирроз печени. Я знаю об этом пять лет. Я не пью, болезнь появилась на фоне гепатита. У меня начался асцит — выход воды в живот, как будто ты становишься круглым», — призналась Диана.

После эфира по поводу недуга сестры решила высказаться Эвелина Бледанс: «Доброго дня, мои люди. Не могу я отойти от вчерашних дискусий по поводу внезапно появившейся в моей жизни сестры Дианы со смертельной болезнью. Много я прочитала от вас разных советов, за что всем огромное спасибо. Главное, за что вы меня осудили, обзывая очень злыми словами, что я не хочу организовать сбор денег ради жизни сестры. А многие искренне хотели помочь. И несмотря на то, что наверняка, как и предполагала в студии, сейчас услышу «ты звезда, ты и плати», пишу счет для сбора денег». (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)