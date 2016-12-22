На днях в Сети появилась новость о том, что родная сестра Эвелины Бледанс тяжело больна. В эфире одного из телеканалов Диана Бледанс призналась, что вот уже несколько лет страдает от цирроза печени. Чтобы помочь родственнице, знаменитая актриса обратилась к поклонникам в своем Instagram.
Российские СМИ потрясла новость о том, что родная сестра Эведины Бледанс по отцу Диана находится на грани смерти. Вот уже который год женщина борется с циррозом печени. О своей проблеме она рассказала на программе «Говорим и показываем».
После эфира по поводу недуга сестры решила высказаться Эвелина Бледанс: «Доброго дня, мои люди. Не могу я отойти от вчерашних дискусий по поводу внезапно появившейся в моей жизни сестры Дианы со смертельной болезнью. Много я прочитала от вас разных советов, за что всем огромное спасибо. Главное, за что вы меня осудили, обзывая очень злыми словами, что я не хочу организовать сбор денег ради жизни сестры. А многие искренне хотели помочь. И несмотря на то, что наверняка, как и предполагала в студии, сейчас услышу «ты звезда, ты и плати», пишу счет для сбора денег». (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)
Совсем охренели? Совесть есть у наших звёзд? Бриллианты с шубами пусть продаст и будут деньги сестре
Я очень сочувствую сестре эвелины, но ей не стыдно обращаться к людям за деньгами? Почему она сама не хочет помочь своей же сестре?
она в программе "секрет на миллион" говорила, что у нее коллекция шуб, если одну шубу продать, то можно купить квартиру в Москве!!!! Как у них хватает совести просить и брать деньги с людей, которые живут в сто раз хуже?! Если у кого то случается горе, болезнь и т.д. обычному человеку негде просить помощи, он остается один на один с болезнью! А тут, блин это твоя сестра, ты богата и знаменита, если так хочешь помочь, так потрать немного своих денег! Что за мода завелась теперь, собирать у народа деньги. А сами остаются при своих особняках, бизнесах, квартирах (папка Фриске), а реально больным людям близкие в желании помочь РЕАЛЬНО продают свои квартиры и остаются чуть ли не на улице. Фу, разочаровалась в Бледанс:( Хотя сами кричат на лево и право, что занимаются благотворительностью, верится с трудом, если даже родной сестре помогать не хочет, а пишет счет, чтобы обычные небогатые люди собирали деньги ее сестре:(
Согласна с предыдущим комментом. Совсем охренели уже. Отдыхать за границей, жрать в ресторанах, носить бренды она может, а сестре помочь нет... Совести совсем нетС Фриской (Царство ей небесное) уже проходили такое. Аферисты одни кругом
она в программе "секрет на миллион" говорила, что у нее коллекция шуб, если одну шубу продать, то можно купить квартиру в Москве!!!! Как у них хватает совести просить и брать деньги с людей, которые живут в сто раз хуже?! Если у кого то случается горе, болезнь и т.д. обычному человеку негде просить помощи, он остается один на один с болезнью! А тут, блин это твоя сестра, ты богата и знаменита, если так хочешь помочь, так потрать немного своих денег! Что за мода завелась теперь, собирать у народа деньги. А сами остаются при своих особняках, бизнесах, квартирах (папка Фриске), а реально больным людям близкие в желании помочь РЕАЛЬНО продают свои квартиры и остаются чуть ли не на улице. Фу, разочаровалась в Бледанс:( Хотя сами кричат на лево и право, что занимаются благотворительностью, верится с трудом, если даже родной сестре помогать не хочет, а пишет счет, чтобы обычные небогатые люди собирали деньги ее сестре:(