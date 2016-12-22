В ноябре 35-летняя Ксения Собчак родила сына, имя которого до сих пор скрывает. Спустя всего несколько недель после появления малыша на свет звезда вернулась к работе. Однако теперь у нее появились новые требования к заказчикам ее выступлений в качестве ведущей.
Ксения Сочбак не стала долго сидеть в декрете и спустя считанные недели после рождения своего первенца вернулась к работе. Вместе с появлением нового члена семьи выросли и потребности звезды. Ксения изменила райдер.
Кроме того, знаменитость увеличила свои расценки. «Полгода назад брала за ведение мероприятия примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены — если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит в регионы страны. Оставит малыша с бабушкой и уедет, ребенку на памперсы деньги привезет», — рассказал директор концертного отдела компании «Кремль концерт» Сергей Лавров порталу wday.ru.
Мдя ....
"Через считанные недели"? А беготня по тусовкам сразу из роддома уже не считается?
голод не тетка..
За 35 т евро и больше памперсами весь мир покрыть можно... Корона ей еще не жмет интересно?!
голод не тетка..
За 35 т евро и больше памперсами весь мир покрыть можно... Корона ей еще не жмет интересно?!
За 35 т евро и больше памперсами весь мир покрыть можно... Корона ей еще не жмет интересно?!
Я удивляюсь над людьми, которые платят такие деньги ведущим мероприятий
С жиру бесится.Охерели совсем эти "звёзды"
кому интересно хочется видеть на мероприятии эту страхолюдную жидовку, фантастика). Отмывает деньги что-ли