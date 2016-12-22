Весной этого года на смену 38-летней Елене Летучей в шоу «Ревизорро» пришла 30-летняя Ольга Романовская. Однако спустя несколько месяцев экс-солистка группы «ВИА-Гра» покинула программу. В новом интервью звезда призналась, что заставило ее уйти с телевидения.

Ольга Романовская была ведущей шоу «Ревизорро» полгода. В октябре неожиданно для всех певица ушла с канала «Пятница!», а на программу вновь вернулась Елена Летучая. Многие поклонники Ольги заподозрили, что ее уход был связан с образованием группы Queens, солисткой которой она сейчас является. Истинную причину Ольга раскрыла в интервью сайту wday.ru.

«У меня были личные причины, не связанные с тем, что мне предложили петь в группе Queens. Я очень счастлива, что меня тепло приняли люди, что продюсеры шоу позволяли себя проявлять. Жаль было оставлять зрителей и расставаться с коллегами, не скажу, что со всеми, уж пусть простят меня. Тем не менее есть люди в «Ревизорро», по которым я даже скучаю. Было очень много подводных камней в моей работе там. Мой график был просто невыносим, он полностью не совпадал с тем графиком, который я должна была вести помимо программы. Не то чтобы у меня не оставалось времени на творчество, у меня его не было даже на моих детей. Кроме того, во мне нуждались кое-какие люди, я не могу пока об этом говорить. Поэтому мне бы в любом случае пришлось уйти», — призналась Ольга.