Недавно Антон и Виктория Макарские вместе с детьми переехали в свой новый дом в Сергиевом Посаде. На строительство таунхауса у пары ушло много лет. К сожалению, звездам пришлось столкнуться с мошенниками.

1 2 3 ... 9 Виктория и Антон Макарские попались на удочку мошенников

Антон и Виктория Макарские обживаются в своем новом пятиэтажном доме. Звезды вместе с детьми окончательно перебрались из Израиля в Сергиев Посад и больше не хотят никуда уезжать. Теперь они не желают вспоминать, как на этапе строительства их обманул мошенник-прораб.

«Если честно, мы до сих пор не верим в то, что у нас теперь есть свой дом. После того как предыдущие строители обманули, совсем не хотелось еще раз ввязываться в подобную авантюру. Ведь, даже несмотря на выигранные в суде 36,5 миллиона рублей, та строительная компания не вернула нам ни копейки», — рассказала Виктория в интервью «Экспресс-газете».

После этой скандальной истории супруги решили найти другой дом, а то, что построили горе-специалисты, оставить под снос. «Случилось чудо: сотрудники администрации Сергиева Посада предложили нам наш таунхаус на очень выгодных условиях. А не так давно нам позвонил мужчина, который очень просил продать ему наш многострадальный дом. Рассказал, что в одиночку растит троих детей, денег у него совсем немного, но, если мы согласимся на сделку, обещал построить на том участке новый дом, завести коз и всю жизнь снабжать нас козьим молоком. Мы сразу же согласились. И, кстати, вырученных денег нам полностью хватило на то, чтобы быстро и недорого сделать ремонт в нашем таунхаусе. Будто ангелы нам помогли поскорее сюда переехать», — заключила артистка.