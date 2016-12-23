Недавно 58-летняя Ольга Зарубина приняла участие в программе «Модный приговор». Команда стилистов помогла певице преобразиться и измениться до неузнаваемости. Однако сама звезда осталась недовольна.

1 2 3 ... 10 Недавно Ольга Зарубина приняла участие в программе «Модный приговор»

Бывшая супруга Александра Малинина, Ольга Зарубина, решила преобразиться к Новому году и пришла на программу «Модный приговор». По итогам работы fashion-экспертов исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» стала выглядеть на десять лет моложе. Зрители шоу остались в восторге, а вот саму артистку результат расстроил. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».

«На «Модный приговор» шла с прекрасным настроением. Я смотрела некоторые выпуски программы, и мне все очень даже нравилось. Хотелось, чтобы специалисты меня освежили к Новому году. Стилист, которая готовила меня к эфиру, правда, постоянно говорила: «Мне нужно одеть вас в то, что вы никогда бы не надели сами». Но я на эту фразу не обратила внимания. Теперь точно знаю: такие вещи я бы точно не надела никогда. Вместо того чтобы открыть все самое красивое и выигрышное в моей фигуре, меня плотно завернули и спрятали за тяжелыми вещами убийственных тонов. Я действительно была в шоке», — призналась Ольга.

Также певица отметила, что она очень надеялась на парикмахеров, но и тут не срослось: «Ожидала, что мне сделают стильную прическу, адекватный цвет волос. Но не тут-то было! А сразили меня наповал крупные очки, изуродовавшие мое лицо до неузнаваемости. Лозунги в начале передачи — омолодить, украсить, кардинально изменить — увенчались провалом. Когда я посмотрела в зеркало, увидела там 70-летнюю старушку! Действительно приговор! Даже мои знакомые стилисты писали, что они были просто в шоке от увиденного. Знаете, что я решила? Хочу выставить наряды с «Модного приговора» на аукцион. Расстанусь с ними без сожаления. У меня совсем не лежит к ним душа. Поэтому обязательно избавлюсь от этого негатива! Огорчает только то, что их вряд ли кто купит».