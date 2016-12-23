Недавно 58-летняя Ольга Зарубина приняла участие в программе «Модный приговор». Команда стилистов помогла певице преобразиться и измениться до неузнаваемости. Однако сама звезда осталась недовольна.
Бывшая супруга Александра Малинина, Ольга Зарубина, решила преобразиться к Новому году и пришла на программу «Модный приговор». По итогам работы fashion-экспертов исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» стала выглядеть на десять лет моложе. Зрители шоу остались в восторге, а вот саму артистку результат расстроил. Об этом она рассказала в интервью «Собеседнику».
Также певица отметила, что она очень надеялась на парикмахеров, но и тут не срослось: «Ожидала, что мне сделают стильную прическу, адекватный цвет волос. Но не тут-то было! А сразили меня наповал крупные очки, изуродовавшие мое лицо до неузнаваемости. Лозунги в начале передачи — омолодить, украсить, кардинально изменить — увенчались провалом. Когда я посмотрела в зеркало, увидела там 70-летнюю старушку! Действительно приговор! Даже мои знакомые стилисты писали, что они были просто в шоке от увиденного. Знаете, что я решила? Хочу выставить наряды с «Модного приговора» на аукцион. Расстанусь с ними без сожаления. У меня совсем не лежит к ним душа. Поэтому обязательно избавлюсь от этого негатива! Огорчает только то, что их вряд ли кто купит».
Оленька...меняйте свои мысли негативные на позитивные...насильно...потом это войдет в привычку. А то так и будете тянуть шлейф негатива за собой. А ведь вы прекрасный и добрый человек...
Новый образ действительно спорный, круглые очки ей прибавили возраст, да и выбор одежды вряд ли можно назвать удачным.
Они там всех уродуют, даже тех кого казалось бы уже некуда уродовать, но их стилисты умудряются.
Не совсем права. Просто когда человек годами не меняет, например, прическу, и при этом ежедневно смотрит на себя в зеркало, разумеется, ему кажется, что он не стареет. ведь каждодневные мельчайшие изменения сам у себя не улавливаешь. поэтому если, условно говоря, 10 лет носить одну и ту же прическу и макияж, то человеку всегда кажется, что он и не изменился за эти 10 лет. И стоит только внести изменения в облик, сразу человек сам себе и открывается с неожиданной стороны: как будто это какая-то чужая взрослая женщина в таком-то возрасте. А на самом деле это сам в этом возрасте. А раньше этот возраст сам у себя не замечал. Этот эффект в любом возрасте есть.
Абсолютно согласна с Ольгой. Неудачен макияж, прическа, одежда... ну всё буквально. Закралась мысль что это просто специально было сделано... Иначе этих стилистов -визажистов надо уволить с работы. Ольга до сих пор, хотя по возрасту она уже sorry пенсионерка, выглядит очень моложаво, с отличной фигурой, Благодатный материал для преображения - освежения ее природных данных.
Она совершенно права, ей действительно 70 лет! Но внутри! А снаружи едва 40 дашь. Бывает же такое, человек стареет мозгами, а телом - нет. Странно было бы ожидать, что старый ментально человек примет моду для тридцатилетних. Вещи ей подобрали изумительные, я смотрела этот выпуск. Ещё подумала, что сама бы носила такое с восторгом. Кроме старомодного вечернего платья, которое ей как раз понравилось. Человек застрял мозгами в 80-x, и уже поздно что-то менять в силу возраста.
Мне она в новом образе кажется интереснее. В глаза бросается, запоминающаяся внешне стала. А была... Обнять и плакать.
"На вкус и цвет товарищей нет"... Крайне редко смотрю Модный приговор, за недостатком времени. Вполне имеет право на существование при условии совершенствования.Всё, что предлагалось Ольге, на мой взгляд, очень красиво.И почему такая неблагодарность... Преображаться нужно духовно - в этом истинная красота человека.
На мой взгляд,проблема не в том, что новый образ был неудачен, напротив, очень даже модно и ярко, проблема в том, что Ольга по всей видимости внутренне ощущала дисгармонию с тем образом, который увидела в зеркале. Поэтому его и отвергла. Видимо, внутренне не ощущает она себя столь ярко и живо. Да и вещи из ее личного гардероба уж больно скромны, если не сказать хуже. Так что, вначале надо взбодриться внутренне, а потом уже менять гардероб и прическу, а не наоборот.
Я с ней согласна, работа стилистов ужасна. Но после стольких лет в Америке, так и не научилась элементарным нормам этикета. Не комментировала бы или сказала бы: я типа в шоке, попробую что нибудь другое попозже.