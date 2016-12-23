48-летняя Светлана Сурганова стала героиней программы «Наедине со всеми» на Первом канале. В беседе с Юлией Меньшовой артистка рассказала о своем тяжелом заболевании, о котором она узнала много лет назад.
В 27 лет Светлана Сурганова узнала о том, что у нее рак кишечника. Певица пережила клиническую смерть и ряд операций, но все же смогла победить онкологическое заболевание. О том, как она вынесла это тяжелое испытание, Светлана рассказала на программе «Наедине со всеми».
Кроме того, артистка отметила, что недавно в жизни ее близкого друга случилась трагедия. Именно из-за этого она перестала выступать: «Я до сих пор не могу пережить и смириться со случившемся, пока мне нечего дать миру — красивого, нежного, доброго. Пришло время помолчать», — заявила Сурганова.
Сильная женщина, личность. Желаю здоровья и долголетия.
Болела и лечилась в одиночестве, а не просила денег у народа, как Блёданс для сестры.
Болела и лечилась в одиночестве, а не просила денег у народа, как Блёданс для сестры.
Обожаю песни, которые она исполняет, и тексты, которые она пишет. Мои любимые ее песни - Белая и Мой путь.
Сходила бы на ее концерт с радостью. Очень хорошие и глубокие тексты.
Прекрасная певица, ни с кем не сравнить.
Одна из моих любимых исполнительниц. Неважно даже, какая у нее ориентация, она сама по себе прекрасна: как личность, как исполнитель, как музыкант, как автор, как композитор. От нее веет спокойствием и какой-то невероятной завершенностью и добротой. Даже не знаю как описать это. Она полноценна. Ее концерты восхищают (при остутствии шоу).Дай Бог ей долгих лет жизни.
Молодец, сил ей. Талантище!
А бороться против болезни... Только сам заболев понимаешь на сколько это тяжело и что это реально подвиг .
Посмотрела этот выпуск. До чего же светлый человек. Проживает жизнь с достоинством. Приятно слушать, приятно наблюдать. и плакала, и смеялась...совершенно невообразимые эмоции вызывает. Без этого пиара, без пинков в спину, без стычек, без интриг, без хамства.
Дай Бог здоровья Светлане, долгих лет жизни. Талантливая женщина.