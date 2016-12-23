На днях 30-летняя Ольга Бузова сообщила, что у нее острый бронхит и ей тяжело работать. Однако, несмотря на предписания врачей о постельном режиме, звезда не смогла отказаться от съемок новогоднего выпуска шоу «Дом-2». Журналисты выяснили, что телеведущая потеряла сознание прямо на сцене.

1 2 3 ... 11 Ольга Бузова упала в обморок прямо на сцене

Кажется, что на Ольгу Бузову в последнее время свалились все несчастья разом. Сначала появились проблемы в браке с Дмитрием Тарасовым, затем была обнародована интимная информация из ее мобильного телефона, а недавно звезда сообщила своим подписчикам, что у нее острый бронхит, и врачи предписали ей постельный режим.

Но ради съемок новогоднего выпуска «Дома-2» телеведущая нарушила рекомендации докторов. Как сообщают журналисты портала Life.ru, во время исполнения песни «Под звуки поцелуев» Ольга потеряла сознание прямо на сцене, чем очень удивила коллег. К счастью, один из танцоров, находившихся рядом с ней в этот момент, успел подхватить Бузову и предотвратить падение. Однако телеведущая отказалась от срочной госпитализации и согласилась лишь на обследование лечащего врача, после чего продолжила выступление.