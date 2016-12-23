На днях 30-летняя Ольга Бузова сообщила, что у нее острый бронхит и ей тяжело работать. Однако, несмотря на предписания врачей о постельном режиме, звезда не смогла отказаться от съемок новогоднего выпуска шоу «Дом-2». Журналисты выяснили, что телеведущая потеряла сознание прямо на сцене.
Кажется, что на Ольгу Бузову в последнее время свалились все несчастья разом. Сначала появились проблемы в браке с Дмитрием Тарасовым, затем была обнародована интимная информация из ее мобильного телефона, а недавно звезда сообщила своим подписчикам, что у нее острый бронхит, и врачи предписали ей постельный режим.
Но ради съемок новогоднего выпуска «Дома-2» телеведущая нарушила рекомендации докторов. Как сообщают журналисты портала Life.ru, во время исполнения песни «Под звуки поцелуев» Ольга потеряла сознание прямо на сцене, чем очень удивила коллег. К счастью, один из танцоров, находившихся рядом с ней в этот момент, успел подхватить Бузову и предотвратить падение. Однако телеведущая отказалась от срочной госпитализации и согласилась лишь на обследование лечащего врача, после чего продолжила выступление.
Ну, на разрыв вся работает! На износ! Горит таки на работе! А Тарасову все равно пофигу.
Зачем бронхитчику постельный режим? Не петь же она собралась. Ходит себе по сцене, каблучищами перебирает, да рот разевает под фанеру. Идеальные условия для пaразитских условий. Болей - не хочу. Даже работать не надо.
Блин почему у нее палец такой кривой? И для чего она его везде демонстрирует?
Надоело уже все про неё
А я заметила вот что...Недавно писали что у Билана бронхит,теперь у Бузовой. Дело в том,что мы живём в другом городе и месяца два назад моя золовка, она работает в Москве, заболела бронхитом, заразила буквально всех, ее родители заразили соседей и никто не может толком вылечится. Никакой антибиотик не помогает. Я уже месяц лечусь. И знаете, мне кажется, что это какая то зараза-эпидемия,что даже врачи не знают как с ней бороться.
А я заметила вот что...Недавно писали что у Билана бронхит,теперь у Бузовой. Дело в том,что мы живём в другом городе и месяца два назад моя золовка, она работает в Москве, заболела бронхитом, заразила буквально всех, ее родители заразили соседей и никто не может толком вылечится. Никакой антибиотик не помогает. Я уже месяц лечусь. И знаете, мне кажется, что это какая то зараза-эпидемия,что даже врачи не знают как с ней бороться.
Вдруг поняла, как она достала своего бедного мужа..., - также, как нас: ежечасными статьями о себе.
Я как-то летом случайно наткнулась на статью в Интернете,что америкосы вывели новый вирус ОРВИ или ОРЗ(точно не помню,не важно),который дает серьезные осложнения именно на дыхательную систему.Т.*****. даже то,что ты своевременно и правильно начнешь лечиться-не дает гарантии,что не будет всяческих осложнений в виде бронхитов,всяких ХОБЛ и т.п.Так что,господа,иммунитет-наше все.
Вдруг поняла, как она достала своего бедного мужа..., - также, как нас: ежечасными статьями о себе.
Ага, упала в обморок, успели подхватить и она продолжила песню 😂😂😂😂. Актрисулька