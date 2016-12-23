25-летняя солистка группы «Фабрика» Александра Попова приняла участие в программе «Давай поженимся». Звезда пришла на шоу с серьезными намерениями — найти свою вторую половинку. В ходе эфира Александра рассказала о мужчине своей мечты.
Солистка группы «Фабрика» Александра Попова решила, что пора бы ей уже задуматься о семье. Девушка, у которой пока нет молодого человека, пришла на программу Ларисы Гузеевой. В ходе беседы она рассказала, что не хочет связывать жизнь с представителем творческой профессии.
На сердце певицы претендовали трое мужчин, но выбрала Александра 43-летнего француза Нуно, который работает учителем физкультуры. Кроме того, мужчина играет в мюзиклах, но это не смутило Александру.
Красивая девушка, очень похожа на Гузееву в молодости.
Уф , понятно что за деньги они ходят на эти низкопробные передачки
Красотка, хищница, нп простушка, взгляд масленный.
Красавица и хороший человек!
ну вот зачем рассказали кого выберет-то?
савельева страшна как война
Она красавица! Выбор, конечно, не понятен! Совсем не для неё и говорила она л другом. 2 жених был близок, как показалось, но она не выбрала. Не надо было ей никого выбирать. Ещё бы раз пришла бы на передачу - она была прелестна и украшение этого выпуска.