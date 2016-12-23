25-летняя солистка группы «Фабрика» Александра Попова приняла участие в программе «Давай поженимся». Звезда пришла на шоу с серьезными намерениями — найти свою вторую половинку. В ходе эфира Александра рассказала о мужчине своей мечты.

Солистка группы «Фабрика» Александра Попова решила, что пора бы ей уже задуматься о семье. Девушка, у которой пока нет молодого человека, пришла на программу Ларисы Гузеевой. В ходе беседы она рассказала, что не хочет связывать жизнь с представителем творческой профессии.

«Они все время говорят о себе. Я не против. Но я считаю, что отношения должны быть партнерские — поддерживать друг друга, участвовать в жизни. Но так бывало, что сидишь и слушаешь: стихи читает, песни поет, рассказывает, где он и как, и даже не спрашивает, как у меня дела. Я обращаю внимание на манеру поведения, воспитание — откроют ли передо мной дверь, подадут ли руку. Красота для меня не на первом месте», — призналась Александра.

На сердце певицы претендовали трое мужчин, но выбрала Александра 43-летнего француза Нуно, который работает учителем физкультуры. Кроме того, мужчина играет в мюзиклах, но это не смутило Александру.