Несколько лет назад поклонники 49-летней Николь Кидман заметили, что ее грудь увеличилась в размерах. Однако спустя какое-то время звезда решила избавиться от имплантов, которые установила. В интервью одному из американских сайтов близкий друг актрисы рассказал, зачем она это сделала.
Николь Кидман всегда мечтала о пышной груди, поэтому пару лет назад сдалась и сделала пластическую операцию на грудь. Однако результат не оправдал ожидания актрисы, и она удалила импланты. В интервью RadarOnline друг Николь Кидман рассказал, по какой причине она пошла на это.
«Да, это факт, что Николь избавилась от имплантов. Но она по-прежнему выглядит блестяще. В какой-то момент она поняла, что «новая» грудь стала инородной на ее теле. Николь испугалась, что импланты могут лопнуть, и с ней что-то случится. Она переживает не только за себя, но и за своих детей», — отметил инсайдер.
Она давно это сделала уже... Господи зачем эти прошлогодние новости выкладывать. Новостей масса на иностранных ресурсах свежих ... Зачем старьё постить?
Обожаю Николь, несмотря ни на что!
Она не вытащила, а заменила на меньший размер. При чем тут дети?
Силиконовый имплантология никогда не лопнет) Его можно разрезать и он будет, как густой мармелад, ничего не случится!
Силиконовый имплантология никогда не лопнет) Его можно разрезать и он будет, как густой мармелад, ничего не случится!