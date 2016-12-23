Несколько лет назад поклонники 49-летней Николь Кидман заметили, что ее грудь увеличилась в размерах. Однако спустя какое-то время звезда решила избавиться от имплантов, которые установила. В интервью одному из американских сайтов близкий друг актрисы рассказал, зачем она это сделала.

Николь Кидман всегда мечтала о пышной груди, поэтому пару лет назад сдалась и сделала пластическую операцию на грудь. Однако результат не оправдал ожидания актрисы, и она удалила импланты. В интервью RadarOnline друг Николь Кидман рассказал, по какой причине она пошла на это.

«Да, это факт, что Николь избавилась от имплантов. Но она по-прежнему выглядит блестяще. В какой-то момент она поняла, что «новая» грудь стала инородной на ее теле. Николь испугалась, что импланты могут лопнуть, и с ней что-то случится. Она переживает не только за себя, но и за своих детей», — отметил инсайдер.