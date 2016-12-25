Рано утром 25 декабря самолет Ту-154, вылетевший из Адлера в Сирию на авиабазу Хмеймим, потерпел крушение всего через семь минут после взлета. На борту, принадлежащему Министерству обороны, находилось 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты государственных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная общественности как доктор Лиза.
Военный самолет Министерства обороны, утром вылетевший из аэропорта Адлера на авиабазу Хмеймим в Сирию, рухнул в море. По информации СМИ, все 92 пассажира злополучного рейса Ту-154 погибли.
Известно, что на борту находились артисты военного ансамбля имени Александрова и их главный дирижер Валерий Халилов, которые направлялись в Сирию для того, чтобы дать там новогодний концерт.
В списке пассажиров также числятся глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» доктор Лиза, которая ехала с целью оказать помощь раненным и обеспечить их необходимыми медикаментами, и журналисты
«Первого канала», телеканалов «НТВ» и «Звезда».
Точная версия крушения лайнера пока неизвестна. Предполагается, что на борту самолета мог произойти технический отказ системы, с которым не успели справится пилоты. Версия теракта также пока не исключается.
Woman.ru выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших.
Так жалко всех!Реально самых лучших Господь забирает((Царствия небесного всем погибшим !!
Пусть земля им будет пухом. Мир праху их:(( Как печально, что погибло столько людей невинных:( ни за что... Молодые, красивые, которым бы только жить да жить:( Мне почему-то кажется что это терракт. дозаправка была в Сочи, и вот не знаю почему, но ощущение что там был недосмотр какой-то. Непросто так, убили нашего после а в Турции, и не просто так упал этот самолет:( Это скорее всего след этих террористов которые мстят нашим военным за то что они очищают Сирию от этой гадости. Не удивлюсь если и дальше произойдет еще что-то подобное. Не представляю какого сейчас родным погибших:(( Дай им бог терпения и силы все это пережить:((
Ужасссссссс,в полном шокеееее...((((.
Плак плак
Доктор Лиза. Стольких детей спасла, а свою жизнь не смогла сохранить... Нет слов... Земля пухом всем погибшим....
Невыносимо просто осознавать эту трагедию. Столько прекрасных людей погибло.
Дай Бог помощи пережить это горе родным и близким. Мы все осиротели без этих людей. Весь день смотрю со слезами на глазах новости.
Доктор Лиза! Просто не верится...соболезнования семьям всех погибших!
Смелые, талантливые, самоотверженные - страна осиротела на 92 достойных людей. Ну почему всегда забирают не тех...
Невероятно жаль всех...На глазах слезы...Сложно выразить словами всю благодарность и ту невероятную потерю для Донбасса,скольким помогла,а себя не уберечь не смогла...Как же так,почему...Донецк скорбит вместе с вами...Спасибо вам за все,Доктор Лиза!Глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших!
Пусть земля им будет пухом. Мир праху их:(( Как печально, что погибло столько людей невинных:( ни за что... Молодые, красивые, которым бы только жить да жить:( Мне почему-то кажется что это терракт. дозаправка была в Сочи, и вот не знаю почему, но ощущение что там был недосмотр какой-то. Непросто так, убили нашего после а в Турции, и не просто так упал этот самолет:( Это скорее всего след этих террористов которые мстят нашим военным за то что они очищают Сирию от этой гадости. Не удивлюсь если и дальше произойдет еще что-то подобное. Не представляю какого сейчас родным погибших:(( Дай им бог терпения и силы все это пережить:((