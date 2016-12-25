Рано утром 25 декабря самолет Ту-154, вылетевший из Адлера в Сирию на авиабазу Хмеймим, потерпел крушение всего через семь минут после взлета. На борту, принадлежащему Министерству обороны, находилось 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты государственных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная общественности как доктор Лиза.

1 2 3 4 5 6 Российский военный самолет, принадлежавший Министерству обороны и направлявшийся в Сирию, потерпел крушение недалеко от Сочи

Военный самолет Министерства обороны, утром вылетевший из аэропорта Адлера на авиабазу Хмеймим в Сирию, рухнул в море. По информации СМИ, все 92 пассажира злополучного рейса Ту-154 погибли.

Известно, что на борту находились артисты военного ансамбля имени Александрова и их главный дирижер Валерий Халилов, которые направлялись в Сирию для того, чтобы дать там новогодний концерт.

В списке пассажиров также числятся глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» доктор Лиза, которая ехала с целью оказать помощь раненным и обеспечить их необходимыми медикаментами, и журналисты «Первого канала», телеканалов «НТВ» и «Звезда». «Первого канала», телеканалов «НТВ» и «Звезда».

Точная версия крушения лайнера пока неизвестна. Предполагается, что на борту самолета мог произойти технический отказ системы, с которым не успели справится пилоты. Версия теракта также пока не исключается.

Woman.ru выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших.