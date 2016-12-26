25 декабря в своем поместье в графстве Оксфордшир умер один из самых успешных поп-исполнителей нашего времени 53-летний Джордж Майкл. Информацию СМИ уже подтвердили полицейские, уточнившие, что следов насильственной смерти обнаружено не было.
Джордж Майкл стал знаменит во всем мире благодаря участию в проекте Wham! в начале 80-х. А уже в 1987 году исполнитель начал сольную карьеру, быстро снискал всеобщую любовь и стал трехкратным обладателем премии «Грэмми». Всего музыкант выпустил шесть собственных альбомов, последний из которых вышел в 2014 году.
Как сообщают зарубежные СМИ, 25 декабря Джордж был обнаружен мертвым в собственной постели. Менеджер певца Майкл Липпман заявил изданию Billboard, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. «С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время», — подчеркнул представитель звезды.
Жалко((((
Покойся с миром!
Жалко-то как, хороший певец! =(
Очень жаль(( Скорее бы уже закончился этот паршивый для всех год. Земля пухом Таланту...
Земля пухом.
эххх,Джорж....до сих пор мурашки по коже от твоей "careless whisper"...ну отдыхай тогда мирно,прожил достаточно яркую жизнь,подарил многим людям радость и счастье...
Да что ж такое, опять смерть (( Молодой же еще совсем был, в хорошей форме с виду, откуда он нажил сердечную недостаточность?
какая же все таки бестолковая и пустая штука жизнь.....................ужас
Да что ж такое, опять смерть (( Молодой же еще совсем был, в хорошей форме с виду, откуда он нажил сердечную недостаточность?
какая же все таки бестолковая и пустая штука жизнь.....................ужас