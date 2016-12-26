25 декабря в своем поместье в графстве Оксфордшир умер один из самых успешных поп-исполнителей нашего времени 53-летний Джордж Майкл. Информацию СМИ уже подтвердили полицейские, уточнившие, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

1 2 3 ... 11 25 декабря в СМИ сообщили о внезапной смерти Джорджа Майкла

Джордж Майкл стал знаменит во всем мире благодаря участию в проекте Wham! в начале 80-х. А уже в 1987 году исполнитель начал сольную карьеру, быстро снискал всеобщую любовь и стал трехкратным обладателем премии «Грэмми». Всего музыкант выпустил шесть собственных альбомов, последний из которых вышел в 2014 году.

Как сообщают зарубежные СМИ, 25 декабря Джордж был обнаружен мертвым в собственной постели. Менеджер певца Майкл Липпман заявил изданию Billboard, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. «С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время», — подчеркнул представитель звезды.