В начале декабря стало известно, что 35-летняя внучка королевы Елизаветы II, Зара Филлипс, ждет второго ребенка от своего супруга Майка Тиндалла. Однако на днях в семье случилось несчастье — у Зары случился выкидыш.

Совсем недавно Зара Филлипс и ее супруг Майк Тиндалл подтвердили, что они ждут второго ребенка. Малыш пары должен был появиться на свет грядущей весной, но произошло несчастье. Как сообщает BBC, Зара потеряла ребенка.

«Мы опечалены тем, что Зара и Майк Тиндалл, готовящиеся стать родителями во второй раз, потеряли ребенка. В это трудное для них время мы просим вас уважать их частную жизнь», — сообщил изданию представитель супругов.

Напомним, что Зара Филлипс и Майк Тиндалл сыграли свадьбу в 2011 году. В 2014 году у пары родилась дочь Миа Грейс.