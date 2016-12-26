25 декабря королевская семья посетила рождественскую службу в церкви святого Марка в городе Энглфилд, графство Беркшир. 34-летняя Кейт Миддлтон и 34-летний принц Уильям взяли с собой трехлетнего сына Джорджа и годовалую дочь Шарлотту.
Рождественское утро для Кейт Миддлтон и их детей началось со службы в церкви святого Марка в городе Энглфилд. Интересно, что подобная служба стала первой в жизни маленьких Джорджа и Шарлотты. На фото, которые сделали папарацци, маленький принц о чем-то оживленно говорит со своим папой. Не удивимся, если он как раз расспрашивал отца о предстоящем событии.
Фотографам удалось застать семью уже на территории церкви. Кейт, облаченная в стильное темно-бордовое пальто с меховым воротником, несла на руках Шарлотту, которая была одеты в тонах мамы. Принц Джордж в длинном сером пальто и гольфах шагал, держа за руку своего отца. Наследники Кейт и Уильяма выглядели очень мило.
Компанию монаршей семье составили родственники Кейт Миддлтон. Вместе с ними на рождественскую службу приехали родители Кейт, ее брат Джеймс, сестра Пиппа со своим возлюбленным Джеймсом Мэттьюзом. Родные Принца Уильяма в это время находились на службе в Сандрингеме.
дети без шапок , там что тепло 25 декабря??
Приятная семья.
Уияльм совсем облысел. Мог бы сделать операцию, восстановить волосы.
Шарлота поменьше была копия пробабки Лизы. А сейчас стала меняться.
Почему ребенок снова в шортах о_О
Шарлота поменьше была копия пробабки Лизы. А сейчас стала меняться.
шарлотта вылятая бабка лиза. катьке там наверно каждый день икается:(
Почему ребенок снова в шортах о_О
Зимой и летом одним цветом, Катюха в туфлях, а Джордж в гольфах и шортах. Все ради образа, титула, моды ну и т.д.
шарлотта вылятая бабка лиза. катьке там наверно каждый день икается:(