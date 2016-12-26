25 декабря королевская семья посетила рождественскую службу в церкви святого Марка в городе Энглфилд, графство Беркшир. 34-летняя Кейт Миддлтон и 34-летний принц Уильям взяли с собой трехлетнего сына Джорджа и годовалую дочь Шарлотту.

1 2 3 ... 13 Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми сходили на рождественскую службу

Рождественское утро для Кейт Миддлтон и их детей началось со службы в церкви святого Марка в городе Энглфилд. Интересно, что подобная служба стала первой в жизни маленьких Джорджа и Шарлотты. На фото, которые сделали папарацци, маленький принц о чем-то оживленно говорит со своим папой. Не удивимся, если он как раз расспрашивал отца о предстоящем событии.

Фотографам удалось застать семью уже на территории церкви. Кейт, облаченная в стильное темно-бордовое пальто с меховым воротником, несла на руках Шарлотту, которая была одеты в тонах мамы. Принц Джордж в длинном сером пальто и гольфах шагал, держа за руку своего отца. Наследники Кейт и Уильяма выглядели очень мило.

Компанию монаршей семье составили родственники Кейт Миддлтон. Вместе с ними на рождественскую службу приехали родители Кейт, ее брат Джеймс, сестра Пиппа со своим возлюбленным Джеймсом Мэттьюзом. Родные Принца Уильяма в это время находились на службе в Сандрингеме.