В октябре стало известно, что 29-летняя Оксана Акиньшина ждет третьего ребенка от своего супруга Арчила Геловани. Сейчас актриса находится на последних месяцах беременности и продолжает выходить в свет. На днях вместе с 3-летним сыном Константином она пришла на премьеру мультфильма «Три богатыря и морской змей».
Совсем скоро Оксана Акиньшина станет мамой в третий раз. Свою беременность она подтвердила на премьере фильма «Молот», где появилась с округлившимся животом. Интересное положение звезда пусть и не комментирует, но и не скрывает.
Напомним, что для Оксаны и ее мужа Арчила это будет второй общий ребенок. Также у актрисы есть 7-летний сын Филипп от первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым.
Вот уж действительно беременность никого не красит.
А почему первый ребенок задвинут? Ради очередных штанов бабы готовы бросать своих детей. Была о ней гораздо лучшего мнения.
Анна Анисимова, а как выглядят поверхностно беременные? Один ляпнул, другой подхватил. Русский язык очень точный. Такое де6ильное выражение от редакции читать- зачод по фразеологизму. Позор.
Анна Анисимова, а как выглядят поверхностно беременные? Один ляпнул, другой подхватил. Русский язык очень точный. Такое де6ильное выражение от редакции читать- зачод по фразеологизму. Позор.
Вот уж действительно беременность никого не красит.
И то же
Первого ребёнка в утиль , лишь бы милый рядом. Это так мерзко и дико, но очень хорошо показывает Ее сущность. Никакущая актриса, ***** с короной на голове, кому вообще она интересна? Измену мужа стерпела сразу перед свадьбой, от ребенка отказалась и отдала бабушке, в кадре все время жеманничает и никакие деньги не помогли в Голливуд пробиться , великая актриса женщина и человек что уж)
Анна Анисимова, а как выглядят поверхностно беременные? Один ляпнул, другой подхватил. Русский язык очень точный. Такое де6ильное выражение от редакции читать- зачод по фразеологизму. Позор.
А почему первый ребенок задвинут? Ради очередных штанов бабы готовы бросать своих детей. Была о ней гораздо лучшего мнения.
глубоко беременная? что вы куририте, автор?
А вы что ? "Куририте".Ха-ха-ха