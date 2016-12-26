В октябре стало известно, что 29-летняя Оксана Акиньшина ждет третьего ребенка от своего супруга Арчила Геловани. Сейчас актриса находится на последних месяцах беременности и продолжает выходить в свет. На днях вместе с 3-летним сыном Константином она пришла на премьеру мультфильма «Три богатыря и морской змей».

1 2 3 ... 13 Беременная Оксана Акиньшина пришла с сыном на премьеру детского мультфильма

Совсем скоро Оксана Акиньшина станет мамой в третий раз. Свою беременность она подтвердила на премьере фильма «Молот», где появилась с округлившимся животом. Интересное положение звезда пусть и не комментирует, но и не скрывает.

В минувшие выходные актриса вместе с сыном Константином пришла на премьеру нового мультфильма «Три богатыря и морской змей». Для выхода в свет Оксана выбрала серое платье в пол, которое подчеркнуло ее изменившиеся формы. Снимком с сыном она поделилась в своем микроблоге. Поклонники Акиньшиной отметили, что беременность ей к лицу: «Оксаночка, какая же вы красавица. Дай Бог здоровья вам и вашим деткам», «Вы выглядите просто великолепно», «Потрясающая!».

Напомним, что для Оксаны и ее мужа Арчила это будет второй общий ребенок. Также у актрисы есть 7-летний сын Филипп от первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым.