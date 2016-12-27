25 декабря все мировые СМИ написали о смерти 53-летнего Джорджа Майкла, который, по данным полиции, скончался от сердечной недостаточности. Журналисты западных изданий выяснили, что последние дни артист провел в одиночестве.

1 2 3 ... 12 Западные СМИ выяснили новые подробности последних дней жизни Джорджа Майкла

Смерть Джорджа Майкла потрясла многих его поклонников по всему миру. Исполнитель хита Last Christmas был обнаружен в своем доме в графстве Оксфордшир. По заявлениям полиции, никаких следов насильственных действий найдено не было. Впрочем, как выяснили недавно западные журналисты, артист находился в настоящей депрессии и был очень одинок, несмотря на Фади Фаваза.

Согласно информации портала Radar Online, после лечения от наркотической зависимости в 2015 году Джордж стал крайне раздражительным, из-за чего многие знакомые и друзья отказались общаться с ним. «За последние месяцы Майкл неоднократно срывался на своих самых преданных работников», — сообщил порталу источник из окружения певца.