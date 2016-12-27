25 декабря все мировые СМИ написали о смерти 53-летнего Джорджа Майкла, который, по данным полиции, скончался от сердечной недостаточности. Журналисты западных изданий выяснили, что последние дни артист провел в одиночестве.
Смерть Джорджа Майкла потрясла многих его поклонников по всему миру. Исполнитель хита Last Christmas был обнаружен в своем доме в графстве Оксфордшир. По заявлениям полиции, никаких следов насильственных действий найдено не было. Впрочем, как выяснили недавно западные журналисты, артист находился в настоящей депрессии и был очень одинок, несмотря на Фади Фаваза.
Согласно информации портала Radar Online, после лечения от наркотической зависимости в 2015 году Джордж стал крайне раздражительным, из-за чего многие знакомые и друзья отказались общаться с ним. «За последние месяцы Майкл неоднократно срывался на своих самых преданных работников», — сообщил порталу источник из окружения певца.
Ох уж эти наркотики, сколько же они забрали.... И ведь не абы кого(
Чи не подробности.
Пишут, от СПИДа умер этот певец.
Опанньки. Все вычистили. Шо такое? Даже отказ от женщин не гарантирует счастья в личной жизни.
Пишут, от СПИДа умер этот певец.
Очень грустно. У него были дети?
Ох уж эти наркотики, сколько же они забрали.... И ведь не абы кого(
А писали, что он возобновил отношения с бывшим Кенни Клоссом.. вроде как все было Нормал. Очень жаль, что деток не усыновил или родил. Вон Элтон Джон настругал на старость лет. Теперь они его с все жизни.
почему они все так одиноки? вокруг них всегда полно людей..неужели ни с кем не могут выстроить близких теплых отношений?
Оказывается он так пострашнел... А вчера выкладывали другую фото, там он на себя еще похож