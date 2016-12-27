30-летняя Ирина Шей находится в интересном положении и старается ни в чем себе не отказывать. 26 декабря топ-модель опубликовала в своем Instagram фотографию с аппетитным тортом. Этот снимок пришелся по душе всем поклонникам топ-модели.

В отличие от многих моделей, которые привыкли контролировать каждый грамм, Ирина Шейк не боится поправиться. В настоящее время звезда ждет своего первенца от актера Брэдли Купера и балует себя то картошечкой, то бутербродами с черной икрой, то сладостями.

В минувший понедельник в своем микроблоге Ирина опубликовала фотографию, на которой держит в руках поднос с красивым рождественским тортом. Несмотря на то, что десерт этот очень калорийный, звезда не побоялась его съесть. Фанаты Ирина похвалили ее за то, что она не зациклена на своей фигуре: «Ирина, правильно делаете. Вам нужно кушать за двоих», «Вы красавица. А беременность вас красит еще больше», «Брэдли Куперу очень повезло».