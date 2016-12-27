26 декабря по Сети распространилась новость о том, что Бритни Спирс погибла в результате несчастного случая. Поклонники звезды запаниковали и принялись искать доказательства. Однако днем позднее представители певицы опровергли известие.

1 2 3 ... 10 В Сети появилась новость о том, что Бритни Спирс погибла

В минувший понедельник в официальном аккаунте компании Sony Music в Twitter появился странный пост. Представители звукозаписывающей студии обратились к общественности со следующим заявлением: «Покойся с миром, Бритни Спирс. Певица погибла в результате несчастного случая. Все подробности мы сообщим вам позже».

А 27 декабря выяснилось, что на аккаунт компании была совершена хакерская атака, и на самом деле Бритни Спирс жива и здорова. «Мы поменяли коды доступа к своей странице несколько минут назад и хотим сказать, что Бритни Спирс жива», — такое сообщение появилась на странице Sony Music.