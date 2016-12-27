Вот уже много лет 40-летний Максим Галкин счастлив в браке с 67-летней Аллой Пугачевой. Вместе пара воспитывает двоих детей. Однако телеведущий мог не жениться на Примадонне. Об этом он рассказал в эфире своей программы «Лучше всех».

1 2 3 ... 13 Максим Галкин рассказал об Алле Пугачевой на шоу «Лучше всех»

Каждую неделю в эфире Первого канала выходит шоу Максима Галкина под названием «Лучше всех». В студию к телеведущему приходят дети, которые высказывают свое мнение на разные темы. Так, в одном из выпусков девочка Полина решила поговорить с Максимом Галкиным о его супруге Алле Пугачевой.

Участница программы заявила, что раньше засыпала под песню Примадонны «Опять метель» и начала протяжно и невпопад петь композицию. Максим Галкин не смог сдержаться и заявил во всеуслышание: «Если бы моя жена так пела, я бы никогда на ней не женился».